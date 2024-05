French-Open-Auslosung: Mitfavorit Zverev trifft in der 1. Runde auf Nadal

Alexander Zverev trifft in ersten Runde bei den French Open auf Sandplatzkönig Rafael Nadal. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag. Für den Hamburger ist dies auch eine Reise in die Vergangenheit.

Die dreimalige Leichtathletik-Olympiasiegerin Marie-Jose Perec war Losfee in Paris, zog dieses Duell aus dem Coupe de Mousquetaires und sorgt damit für Zverevs Déjà-vu in Roland Garros: Der 27-Jährige bekommt es zum Auftakt in Paris erneut mit Rekordchampion Rafael Nadal zu tun. Diesmal im Gegensatz zu 2022 gleich in der ersten Runde und nicht wie damals im Halbfinale, wo er in einem Duell auf Augenhöhe umknickte, sich schwer am Knöchel verletzte und aufgeben musste. Während Zverev seinen Traum vom Titel und der Weltranglisten-Führung begraben und eine lange Zwangspause einlegen musste, sicherte sich Nadal seinen 14. Titel.

Zverev Mitfavorit - Nadal diesmal ungesetzt

Nun also folgt erneut das Aufeinandertreffen zwischen dem aktuell formstarken, an Nummer vier gesetzten Zverev, der als Mitfavorit gilt, und Nadal, der nach zahlreichen Verletzungen nicht zu den Gesetzten zählt. Der mittlerweile 37-jährige Spanier geht in diesem Jahr voraussichtlich zum letzten Mal bei den French Open an den Start. Nadal hatte zumindest angekündigt, dass 2024 wohl sein letztes Jahr auf der Tennis-Tour sein wird.

Optimale Generalprobe in Rom

Als bestes Sandplatz-Ergebnis hat Nadal in diesem Jahr bislang das Achtelfinale beim Masters-1000-Turnier in Madrid zu Buche stehen. Beim Masters-1000-Event in Rom war die frühere Nummer eins der Welt zuletzt bereits in der zweiten Runde klar in zwei Sätzen am Polen Hubert Hurkacz gescheitert. Zverev hatte das Turnier in der italienischen Hauptstadt gewonnen und damit eine perfekte Generalprobe für Paris gefeiert. Die deutsche Nummer eins strebt in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel an.

WTA: Kerber könnte Rybakina schnell begegnen

Bei den Damen erwischte Angelique Kerber ebenfalls eine Auslosung. Nach einem Erstrunden-Duell mit der Niederländerin Arantxa Rus könnte Kerber bei ihrem zweiten Grand-Slam-Turnier nach der Baby-Pause auf Mitfavoritin Jelena Rybakina aus Kasachstan treffen. Insgesamt sind derzeit fünf deutsche Spielerinnen im Hauptfeld dabei, nachdem Jule Niemeier am Donnerstag erfolgreich die Qualifikation gemeistert hatte. Am Freitag kann ihr zudem noch Eva Lys folgen.

Die Duelle der Deutschen bei den French Open:

Herren, 1. Runde:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) - Rafael Nadal (Spanien)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Qualifikant/Lucky Loser

Dominik Koepfer (Furtwangen) - Daniil Medvedev (Nr.3)

Daniel Altmaier (Kempen) - Laslo Djere (Serbien)

Yannick Hanfmann (Karlsruhe) - Francisco Cerundolo (Argentinien/Nr.23)

Maximilian Marterer (Nürnberg) - Jordan Thompson (Australien)

Frauen, 1. Runde:

Angelique Kerber (Kiel) - Arantxa Rus (Niederlande)

Laura Siegemund (Metzingen) - Sofia Kenin (USA)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Clara Tauson (Dänemark)

Tamara Korpatsch (Hamburg) - Ashlyn Krueger (USA)

Jule Niemeier (Dortmund) - noch unklar