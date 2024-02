Freiwasserschwimmer gehen leer aus: Staffel verpasst Bronze

Kein Edelmetall im Freiwasserschwimmen. So lautet die Bilanz des deutschen Teams zum Abschluss der Wettkämpfe im Alten Hafen von Doha.

Nächste Enttäuschung: Auch in der Staffel gab es für Leonie Beck keine Medaille. Mondadori Portfolio via Getty Images

Die deutschen Freiwasserschwimmer sind bei der Weltmeisterschaft in Katar leer ausgegangen. Ohne Olympiasieger Florian Wellbrock kam die Staffel mit Leonie Beck, Celine Rieder, Oliver Klemet und Arne Schubert zum Abschluss am Donnerstag im Alten Hafen von Doha auf Rang vier ins Ziel. Damit blieben die Freiwasserschwimmer erstmals seit 2017 ohne WM-Medaille.

Gold über 4x1500 Meter ging an Australien, Silber holte Italien. Bronze gewann auf den letzten Metern Ungarn. Zuvor hatten Beck und Wellbrock, die als Doppel-Weltmeister in die Wettkämpfe gestartet waren, jeweils ihre Einzeltitel über fünf und zehn Kilometer verloren und die Medaillenränge deutlich verpasst.

Wellbrock verzichtet und hofft aufs Becken - Beck schaut Richtung Paris

Wellbrock hatte wie erwartet auf einen Start in der Staffel verzichtet. Für den 26-Jährigen stehen in der kommenden Woche noch die Beckenwettbewerbe über 800 und 1500 Meter Freistil an. Dort geht es für den Magdeburger noch um die Olympia-Tickets.

Für Beck ist ihr überraschend schwaches Abschneiden in Katar unterdessen Warnung und Hilfe für die Olympia-Vorbereitung zugleich. "Ich muss mich definitiv auf die Kälte vorbereiten, weil es auch in Paris kalt sein kann. Ansonsten: trainieren, trainieren, trainieren", sagte die 26-Jährige mit Blick auf den Lerneffekt der WM bei kühlen Wassertemperaturen.

"Ich bin weit entfernt von meiner Form aus Fukuoka letztes Jahr", sagte die Bayerin. Mit einem Lächeln und Blick auf die Sommerspiele ergänzte sie: "Wenn ich jetzt komplett fit wäre, wäre es vielleicht auch nicht gut. Ich muss ja noch ein halbes Jahr durchhalten."

Schwimmen/Freiwasser, Weltmeisterschaft in Doha/Katar

Mixed, 6 km

1. Australien 1:03:28,0 Std.; 2. Italien 1:03:28,2; 3. Ungarn 1:04:06,8; 4. Deutschland 1:04:11,6; 5. USA 1:04:16,1; 6. Frankreich 1:05:05,5; 7. Portugal 1:05:05,7; 8. Brasilien 1:05:36,2; 9. Argentinien 1:07:03,2; 10. Kanada 1:07:03,4