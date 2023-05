Freitags-Blues, Pokal-Revanche und der Fluch des Spitzenreiters: Das bringt der 31. Spieltag

Der 31. Spieltag startet mit dem Freitags-Blues im Rheinderby und endet mit Verfolger Dortmund, der im Meisterrennen zurückschlagen will. Dazwischen gibt es Abstiegskampf pur und den Kampf gegen den Spitzenreiter-Fluch. Das bringt der Spieltag.

Leverkusen-Köln: Gegen den Freitags-Blues

Die Verlegung des Rheinderbys hat im Vorfeld der Partie für viel Wirbel gesorgt, zum Auftakt des 31. Spieltags stehen so gleich zwei Freitagabendspiele auf dem Programm (jeweils 20.30 Uhr) - das gab es in der Bundesliga letztmals vor zwölf Jahren. Sowohl Leverkusen als auch Köln hatten zuletzt freitags jedoch weniger Glück, die Werkself hat ihre letzten vier Freitagsspiele verloren, bei Köln sind es sogar sechs Pleiten in Folge. Der allgemeine Trend spricht aber klar für Bayer, das seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen ist. Die beste Serie dieser Art für Leverkusen seit 2017.

Mainz - Schalke: Nur ein Lichtblick unter 42 Spielen

Der emotionale 2:1-Sieg gegen Bremen am vergangenen Wochenende hat den Schalkern einen Schub im Abstiegskampf verschafft. Nun will S04 in Mainz nachlegen, das aktuell so etwas wie der Lieblingsgegner des Tabellen-17. ist. Seit fünf Spielen hat Schalke gegen den FSV nicht mehr verloren, aus den vergangenen elf Spielen nahmen die Königsblauen sieben Siege und drei Remis mit. In acht dieser Spiele blieb Mainz sogar torlos, das Gleiche gilt für 17 der insgesamt 31 Bundesliga-Duelle zwischen den beiden Teams. Aber: Mainz ist das bislang drittbeste Rückrundenteam der Liga, nur Bayern und Dortmund haben mehr Zähler gesammelt. Und Schalke bringt eine enorme Auswärtsschwäche mit, nur eines der letzten 42 Auswärtsspiele im Oberhaus gewann S04.

Freiburg - Leipzig: Revanche für das Pokal-Desaster?

Am Samstag (15.30 Uhr) bietet sich dem SC Freiburg nur vier Tage nach dem Pokal-Desaster (1:5) die Möglichkeit zur Revanche, wenn Leipzig erneut im Breisgau zu Gast ist. Die Motivation sollte also groß sein, RB dieses Mal in die Schranken zu weisen, um die Serie von drei Bundesliga-Siegen in Folge auszubauen. Sollten die Hausherren beim anstehenden 350. Spiel von Christian Streich als SC-Coach hinten die Null halten, winkt zudem die Einstellung eines Vereinsrekords mit dann 14 Zu-Null-Spielen in einer Saison. Dass das nicht einfach wird, zeigte nicht nur das DFB-Pokal-Halbfinale. Auch Timo Werners Statistiken gegen Freiburg sprechen eine eindeutige Sprache. In zwölf direkten Duellen erzielte der 27-Jährige zehn Treffer. Zudem ist RB seit acht Spielen gegen Freiburg ungeschlagen.

Hoffenheim - Frankfurt: Wer befreit sich aus dem Rückrunden-Sumpf?

Sowohl für Hoffenheim als auch für Frankfurt läuft die Rückrunde bislang durchwachsen. Seit dem 18. Spieltag hat die Eintracht nur magere zwei Siege eingefahren, ligaweit hat kein Team weniger (Hertha ebenfalls mit zwei Siegen). Hoffenheim hat sogar die zweitwenigsten Punkte gesammelt und nur Köln hat in der Rückrunde weniger Tore erzielt (elf) als die TSG und Frankfurt (jeweils 14). Der Blick in die Historie nährt aber die Hoffnung, dass diese Bilanz im direkten Duell aufgehübscht werden könnte. Frankfurt traf in den vergangenen elf Spielen gegen die Kraichgauer immer - und in den jüngsten 18 Auswärtsspielen kassierte die Eintracht immer mindestens ein Gegentor.

Gladbach - Bochum: Lieblings-Auswärtstrip des VfL

Die Fohlen stehen mit Platz elf etwas im Niemandsland der Tabelle, ihre Leistungen spiegelten das zuletzt auch wider. Aus den vergangenen neun Bundesligaspielen holte Gladbach nur einen Dreier, dem gegenüber standen vier Unentschieden und vier Niederlagen, darunter zuletzt zwei Pleiten in Folge. Eine Niederlagenserie von drei Spielen gab es unter Trainer Daniel Farke bislang noch nicht. Auf der Gegenseite wartet der Abstiegskandidat aus Bochum seit fünf Partien auf einen Sieg, auswärts ist der VfL aber seit drei Spielen ungeschlagen. Und: Nirgends gewann Bochum öfter (sechsmal) und traf öfter (43-mal) als in Gladbach.

Augsburg - Union: Kein gutes Pflaster für die Eisernen

Die Eisernen stehen vor einem Punkterekord in der Bundesliga, es fehlt nur noch ein Zähler, um die Ausbeute von 57 Punkten aus der Vorsaison - die bislang beste in der Vereinsgeschichte - einzustellen. Die Form spricht eigentlich klar für Union, das nur zwei der jüngsten 15 Bundesligapartien verlor (gegen Bayern und gegen Dortmund) - allerdings ist Augsburg traditionell kein gutes Pflaster. Als einziger Bundesligist gelang dem FCU in Augsburg noch nie ein Dreier, generell ist Union seit fünf Spielen gegen Augsburg sieglos. Ein Offensiv-Feuerwerk dürfen die Fans wohl ebenfalls nicht erwarten, es treffen die beiden Teams mit den wenigsten Ballkontakten im Strafraum und den wenigsten Torschüssen aufeinander.

Hertha - Stuttgart: Letzte Chance im Abstiegskampf?

Abstiegskampf pur: Das Schlusslicht ist vor eigenem Publikum im Berliner Olympiastadion gegen den Tabellen-15. aus dem Schwabenländle fast schon zum Punkten verdammt, wenn Hertha die Chance auf den Klassenerhalt wahren möchte. Aktuell beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang (Bochum) sechs Punkte. Immerhin gewannen die Berliner fünf der vergangenen sechs Heimspiele gegen den VfB, der wiederum nach den Siegen in Bochum und gegen Gladbach sowie den Punktgewinnen gegen den BVB und in Augsburg in guter Form in die Hauptstadt fährt. Tore sind dabei fast schon garantiert: Der VfB spielte in dieser Saison nur zweimal zu null, Hertha erst dreimal.

Bremen - Bayern: Der Fluch des Spitzenreiters und die Bayern-Phobie

Der Fluch des Spitzenreiters zieht sich nun schon über mehrere Wochen hinweg, der jeweilige Tabellenführer hat an den vergangenen sechs Spieltagen nur einmal gewonnen. Können die Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr) diesen Fluch endlich brechen? Die Statistik spricht immerhin klar für den zuletzt etwas strauchelnden Rekordmeister: Als bestes Auswärtsteam der Liga sind sie bei der schlechtesten Heimmannschaft zu Gast, Bremen hat vor eigenem Publikum nur 16 Punkte aus 15 Heimspielen geholt. Zudem gewann der FCB 21 der jüngsten 22 Duelle mit Werder und ist seit 26 Spielen gegen Bremen unbesiegt. Sollte Bayern erneut nicht verlieren, wäre dies die längste Ungeschlagen-Serie der Bundesligageschichte. Dagegen spricht eigentlich nur der ominöse Tabellenführer-Fluch.

Dortmund - Wolfsburg: Schlägt der Verfolger wieder zu?

Die Schwäche der Spitzenreiter haben die Tabellenzweiten in den vergangenen Wochen gnadenlos ausgenutzt. Der jeweilige Verfolger steht in der Rückrunde bei zehn Siegen und drei Unentschieden. An diese Bilanz will der BVB im einzigen Sonntagsspiel (17.30 Uhr) anknüpfen, nachdem es in der Vorwoche - als Tabellenführer - nur zu einem 1:1 gegen Bochum reichte. Dortmund gewann seine vergangenen neun Heimspiele allesamt, Wolfsburg steht auswärts aber auch bei drei Siegen aus vier Spielen. Die Wölfe sind zudem das bislang letzte Team, das die Schwarz-Gelben torlos halten konnte. In den 16 Bundesliga-Partien seit dem 0:2 in der Hinrunde hat Dortmund immer genetzt. In der Endphase des Meisterrennens darf sich der BVB einen weiteren Ausrutscher eigentlich nicht mehr erlauben.