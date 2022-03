Freistoß-Spezialisten: Wo Grifo aufgeholt hat, wo Schmid noch vorne liegt

Der SC Freiburg beschäftigt zwei ausgewiesene Freistoß-Spezialisten. In einer Statistik hat Vincenzo Grifo aufgeholt, in einer anderen liegt Jonathan Schmid trotz längerer Durstrecke immer noch vorne. Christian Streich ist bei Grifo derweil dessen Gesamtpaket wichtiger.

"Es wäre wichtig, wenn mal wieder einer in den Winkel fliegt", sagte Streich im Dezember 2020 über die Freistöße und die Zusammenarbeit seiner beiden Spezialisten Grifo und Schmid. In der Saison 2019/20 hatte Schmid zwei ruhende Bälle außerhalb des Strafraums direkt verwandelt, Grifo einen.

2020/21 allerdings ging das Duo in dieser Disziplin trotz Streichs Winter-Appell komplett leer aus - doch inzwischen hat Grifo aufgeholt. Nach seinem Treffer am 2. Spieltag beim 2:1 gegen Dortmund, zirkelte der italienische Nationalspieler den Ball am Samstag aus etwa 23 Metern halblinker Position links oben zur frühen Führung gegen Wolfsburg ins Eck. Damit ist er nun als Freiburger Bundesliga-Rekord-Freistoßschütze mit Schmid gleichgezogen, beide haben fünfmal eingenetzt.

Insgesamt steht Schmid aber nach wie vor mit acht Freistoßtoren (drei für Augsburg in der Saison 2018/19) an der Spitze im Kreis der aktuellen Bundesligaspieler, vor Herthas Marvin Plattenhardt (7) sowie Marco Reus (Dortmund) und Maximilian Arnold (Wolfsburg) mit je sechs Treffern.

Während Grifo im Oberhaus noch Nachholbedarf hat, liegt er gegenüber Schmid klar vorne, wenn man die gesamte Profizeit betrachtet. Es kommen nämlich noch satte neun Freistoßtore in der 2. Liga für Dresden, den FSV Frankfurt und Freiburg hinzu, allein in der SC-Aufstiegssaison 2015/16 versenkte Grifo den Ball sechsmal direkt im Anschluss an einen Foulpfiff außerhalb der Box. Im Pokal war er im Gegensatz zu Schmid, der nur in der Bundesliga traf, auch einmal erfolgreich: 2016/17, in der ersten Runde beim Freiburger 4:0-Sieg in Babelsberg.

Grifo schnürte beim jüngsten 3:2 gegen Wolfsburg durch seinen sehenswerten Treffer zu 2:0 zudem in der Bundesliga seinen ersten Doppelpack, nachdem ihm das beim 4:1 gegen Ligarivale und Ex-Klub Hoffenheim im Januar 2022 bereits im Pokal-Achtelfinale gelungen war. Da der 28-Jährige gegen den VfL insgesamt als Fixpunkt der Freiburger Offensive auftrat und an den meisten der neun Torchancen großen Anteil hatte, kürte ihn der kicker zum Spieler des 26. Spieltages.

Von Streich, den Grifo am Samstag einmal mehr als "außergewöhnlichen Trainer" pries, gab es im Gegenzug auch ein Kompliment. "Vince ist fleißig unterwegs, er malocht. Er hat schon länger verstanden, dass sich ein kompletter Spieler zu 100 Prozent für die Mannschaft einsetzt. So ist er italienischer Nationalspieler geworden, und das ist eine große Auszeichnung", lobte Streich. Der 56-Jährige weiß aber auch, dass die Steigerung in der Defensivarbeit in den vergangenen Jahren nicht das entscheidende Kriterium für die bisherigen Nominierungen für die Squadra Azzurra war. Sondern unter anderem dieses: "Natürlich auch, weil er gute Freistöße schießen kann."

In dieser Hinsicht hat Grifo den internen Druck auf Schmid erhöht. Der Franzose hat letztmals im Dezember 2019 getroffen. Nachdem er den Großteil der bisherigen Saison wegen einer schwereren COVID-19-Erkrankung verpasst hatte, ist Schmid nun wieder fit und bekommt sicher bald die Gelegenheit, auch mal wieder einen Ball in den Winkel fliegen zu lassen.