"Freischaffendem Künstler" Zalazar droht erneut die Bank

Eine größere Chance auf kreative Offensivmomente mit Rodrigo Zalazar oder vermeintlich mehr Stabilität ohne ihn: Schalkes Trainer Thomas Reis steckt auch vor dem Spiel gegen Wolfsburg im Dilemma.

Thomas Reis nennt Rodrigo Zalazar anerkennend einen "freischaffenden Künstler", damit hebt Schalkes Trainer hervor, dass sein zentraler Mittelfeldspieler immer in der Lage ist, das besondere Etwas auf den Platz zu bringen. "Er hat eine riesen Qualität in der Offensive", sagt Reis, der betont: "Ich weiß, dass Rodri im Stadion sehr gerne gesehen wird, er wird auch von mir sehr gern gesehen."

Trotzdem droht dem Publikumsliebling wie schon zuletzt gegen Gladbach auch am Freitag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Bank. Reis will Zalazar in seiner Spielweise nicht einschränken, gleichzeitig fürchtet der Trainer jedoch das zu hohe Risiko, das Zalazar manchmal bei seinen Aktionen eingeht. Zudem arbeitet der Mittelfeldspieler nicht immer so intensiv nach hinten mit, wie es notwendig wäre.

Man kann nur über die Stabilität den Mut haben, nach vorne zu spielen. Thomas Reis

Beim 0:0 in Gladbach hatte Reis sein System leicht angepasst, um Eder Balanta als alleinigen Sechser aufbieten zu können, vor dem Winterzugang vertraute der Trainer auf das Achter-Duo Tom Krauß und Alex Kral. Wie wichtig Reis die defensive Sicherheit ist, zeigt allein schon dieser Satz des Trainers: "Man kann nur über die Stabilität den Mut haben, nach vorne zu spielen." Klingt, als würde Zalazar wieder nur auf der Bank sitzen.

"Wir müssen jetzt aber auch Tore schießen"

Ohnehin hebt Reis hervor, dass am Freitag "nichts gegen dieselbe Formation wie gegen Gladbach sprechen würde, da standen wir stabil und hatten unsere Umschaltmomente". Gleichzeitig sagt der Trainer mit Blick auf die beiden Nullnummern gegen Köln und Gladbach: "Was wir in den vergangenen beiden Spielen gut gemacht haben, muss bestehen bleiben, wir müssen jetzt aber auch Tore schießen."

Den letzten Teil seiner Aussage kann man so interpretieren, dass Reis über eine Veränderung im Sturmzentrum nachdenkt. Simon Terodde zählte gegen Köln und Gladbach jeweils zur Startelf, der Zweitliga-Rekordtorschütze bemühte sich, blieb aber erfolglos. Gegen Wolfsburg könnte nun, wie schon beim 1:6 gegen Leipzig, wieder Michael Frey den Vorzug erhalten.

Kapitän Danny Latza (Knieentzündung) und der erkrankte Innenverteidiger Marcin Kaminski fallen aus, auch Sepp van den Berg steht noch nicht wieder zur Verfügung. Der Niederländer absolviert nach seiner Sprunggelenksverletzung zumindest wieder Teile des Trainings. Schalke hofft noch in diesem Monat auf die Rückkehr des Abwehrspielers.

Sondertrikot FC Schalke 04

Gegen Wolfsburg werden die Schalker mit einem Sondertrikot auflaufen, die Aufschrift lautet #STEHTAUF. Der Verein will damit ein besonderes Zeichen der Geschlossenheit im gemeinsamen Kampf gegen Diskriminierung und für mehr Toleranz setzen. Der Vorstandsvorsitzende Bernd Schröder sagt: "Als Fußballverein mit einer solch großen Reichweite müssen wir ein Leuchtturm in der Gesellschaft sein - für Toleranz, Respekt und Zusammenhalt und vor allem gegen Rassismus, Antisemitismus und jede Form von Hass und Hetze."