Freis: "Ich trage die Gesamtverantwortung"

Seit Anfang September ist Sebastian Freis (38) Sportchef beim KSC. Der Ex-Profi, der unter anderem für die Badener und den 1. FC Köln stürmte, hat den Auftrag, in Zukunft für Transfererlöse zu sorgen.

Der Karlsruher SC rangiert nach neun Spieltagen auf Tabellenplatz 14. Der letzte Sieg in der 2. Liga, das 2:0 gegen Braunschweig, liegt mittlerweile knapp sieben Wochen zurück. Nach sechs Pflichtspielen ohne Dreier spitzt sich die Lage beim KSC immer weiter zu, was auch Sportchef Sebastian Freis im Interview mit dem kicker nicht herunterspielen wollte: "Wir müssen ehrlich sein", so der 38-Jährige. "Rechnet man unseren aktuellen Punkteschnitt hoch, dann landen wir bei 34 Zählern. Das hatte jüngst mit Ausnahme der vergangenen Saison meist zu Rang 15 gereicht."

KSC steht vor schwierigen Aufgaben

Der ehemalige Profi, der seine Schuhe während der aktiven Karriere unter anderem für den KSC (151 Spiele) und den 1. FC Köln (54 Spiele) geschnürt hatte, ist sich seiner "Gesamtverantwortung" bewusst, die er als Bereichsleiter Profis innehat. "Um die nächsten Spiele" - der KSC trifft demnächst auf Schalke 04 (Sonntag, 13.30 Uhr) und St. Pauli (28. Oktober, 13 Uhr) - "erfolgreich zu gestalten, versuche ich im Rahmen meiner Möglichkeiten, dem Trainerteam und der Mannschaft geeignete Impulse zu geben", erklärte Freis.

Der gebürtige Karlsruher steht aufgrund der aktuellen prekären Tabellensituation zwischen zwei Welten, so war er ursprünglich als Nachfolger des freigestellten Oliver Kreuzer mit dem Auftrag eingestellt worden, den Klub durch Transfererlöse auch in der Zukunft zumindest zweitligatauglich zu halten.

Transfererlöse zu generieren, kann man zwar planen, aber natürlich nicht innerhalb eines halben Jahres umsetzen. Sebastian Freis (38)

Während der 38-Jährige Cheftrainer Christian Eichner derweil weiterhin als den richtigen Mann ansieht, unter dem der "angestrebte Entwicklungsprozess des Kaders funktionieren wird", machen Freis Talente wie "David Herold und Marcel Beifus" Hoffnung, den Klub in der Zukunft nicht nur spielerisch, sondern auch finanziell voranzubringen. Am Ende gilt, so der Sportchef: "Transfererlöse zu generieren, kann man zwar planen, aber natürlich nicht innerhalb eines halben Jahres umsetzen."

Im Interview in der Montagsausgabe des kicker (auch digital abrufbar als e-Magazine) spricht Sebastian Freis außerdem über die Rückholaktion von Lars Stindl sowie die Karlsruher Pläne für die kommende Transferperiode.