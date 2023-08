Freigeist Dina Ebimbe "muss noch erwachsener werden"

Eric Junior Dina Ebimbe ist spielerisch und für die Stimmung eine absolute Bereicherung bei der Eintracht. Für seinen nächsten Schritt bedarf es aber etwas mehr Ernsthaftigkeit.

Ansteckend ist er. An Dina Ebimbes Lachen kommt auf dem Trainingsplatz kein Mitspieler vorbei. Gemeinsam mit seinem Landsmann Randal Kolo Muani hebt der Franzose die Stimmung an noch so jedem trüben Regentag in dieser Vorbereitung. Dina Ebimbe sei ein guter Junge und ein extrovertierter Typ, der damit zwischenmenschlich enorm wichtig für die Mannschaft sei, betont auch Sportvorstand Markus Krösche. Das Lachen vergehen soll stattdessen Dina Ebimbes Gegenspielern. Da muss der 22-Jährige aber noch an sich arbeiten.

Leitplanken gegen Bruder Leichtfuß

Rätselhaft ist noch eine beschönigende Bezeichnung dessen, was Dina Ebimbe in den ersten Testspielen dieser Vorbereitung gegen unterklassige Mannschaften bot. Das ist auch den Verantwortlichen nicht verborgen geblieben. Das Trainingslager in der vorherigen Woche war schon ein Schritt in die richtige Richtung. Man könnte sagen: Trainer Dino Toppmöller und Krösche mussten dem Freigeist Leitplanken aufstellen, zwischen denen er sich künftig bewegen soll. Der Trainer spricht von etwas mehr "Verantwortungsbewusstsein" im Spiel. Anders formuliert: Künftig bitte etwas weniger Bruder Leichtfuß.

Der vor einem Jahr von PSG geliehene und in diesem Sommer für 6,5 Millionen Euro fest verpflichtete Allrounder habe "viel Potenzial und Fähigkeiten, die wir in unserem Kader so nicht haben", sagt Krösche. Auch Toppmöller schwärmt: "Er gibt uns mit seiner Physis und seiner Power unheimlich viel."

Auf welcher Position er das künftig einbringen soll, da haben die beiden ganz konkrete Vorstellungen. Krösche sieht Dina Ebimbe klar im Zentrum - und nicht auf der Position des Schienenspielers, wo er in der vergangenen Saison wegen diverser Ausfälle im Kader häufig spielte. Mit seiner enormen Schnelligkeit und seinen Ballfertigkeiten hätte Dina Ebimbe fraglos das nötige Handwerk, um auch auf der Außenbahn mit Tempoläufen und Flanken mancher Defensive Sorgen zu bereiten. Es wäre aber der einfache Weg, wie Krösche sagt. Der Sportchef der Hessen sähe in diesem Fall etwas von Dina Ebimbes Potenzial verschenkt. Mit seinem Spielverständnis und seinen Ideen soll er perspektivisch im Zentrum wichtiger werden.

Auf der Acht neben Götze

Beim jüngsten Testspiel gegen Vitesse Arnhem (1:1) gab es eine erste Kostprobe dessen, wie die Eintracht künftig agieren könnte. Ellyes Skhiri war der klare Sechser, davor agierten mit Dina Ebimbe und Mario Götze zwei Achter. Jens Petter Hauge wuselte als hängende Spitze um die anderen und Stoßstürmer Randal Kolo Muani herum. Dina Ebimbe machte seine Sache gut. "Ich total zufrieden mit ihm, auch in der Defensive, wie er in seinem Räume verteidigt und die Position gehalten hat", so Toppmöller, der ihn nach zahlreichen Umstellungen in der zweiten Spielhälfte gegen die Niederländer doch wieder auf der Position des rechten Außenverteidigers platzierte. Doch das soll eine Ausnahme bleiben.

Für die Zukunft im Zentrum muss Dina Ebimbe aber sein Potenzial ausschöpfen. "Die Konsequenz und die taktische Disziplin auf dieser Position sind extrem wichtig. Er muss da ein Stück weit erwachsener werden", fordert Krösche. Klingt ähnlich, wie das von Toppmöller erwähnte Verantwortungsbewusstsein und meint das gleiche. Ganz einbremsen wollen sie ihn aber auch nicht. Zwischen den Leitplanken scheint noch genug Raum für den hochveranlagten Kicker, um sich weiter auszutoben.