Freigang: "Wir sind um 5 Uhr morgens aufgestanden und gerannt"

Mit 18 Jahren spielte Laura Freigang (24) in der 2. Bundesliga - und ging dann an ein US-College. In der neuen Folge "FE:male view on football" spricht die Nationalspielerin über ein gewöhnungsbedürftiges Abenteuer.

Im Grunde genommen dachte Laura Freigang so, wie es viele junge Menschen in ihrem Alter tun. "Ich hatte nach dem Abi die Schnauze voll von Deutschland und wollte einfach weg", berichtet die Stürmerin von Eintracht Frankfurt in der neuen Ausgabe von "FE:male view on football". Einschränkung: Freigang war nicht nur Schulabgängerin, sondern auch Zweitliga-Stürmerin für den TSV Schott Mainz.

"Ich wollte Fußball auf hohem Niveau weiterspielen, da gab es nicht so viele Möglichkeiten", so die heute 24-Jährige weiter. Die beste Option: Ein US-College. Was im Männerfußball in diesem Alter wohl das Ende der ganz großen Laufbahn bedeuten würde, kann bei den Frauen aufgrund der Professionalität der amerikanischen Nachwuchsmannschaften einen großen Entwicklungsschritt bedeuten - wenn man denn das richtige College wählt.

Hören Sie hier die komplette Folge "FE:male view on football" mit Laura Freigang

FE:male #15 - Laura Freigang Ich bin ein Spielertyp, den man auf dem Platz haben wollen muss! So selbstbewusst zeigt sich Nationalspielerin Laura Freigang, als wir sie im Herzen von Europa treffen. Mit ihr sprechen wir über die noch junge Frauenabteilung von Eintracht Frankfurt und sie beschreibt, warum der Verein den X-Faktor hat. Gemeinsam diskutieren wir außerdem über die vergangene WM in Katar. Freigang erklärt, warum der DFB eine neue Identität finden muss und wieso sie die Spieler absolut nicht beneidet. Natürlich blicken wir auch voraus auf die Frauen WM in Australien/Neuseeland in diesem Sommer. Die Stürmerin spricht über die Erwartungen an das Turnier, wie sie ihren sportlichen Anspruch deutlich machen will und warum ihr Social Media Profil in nur 14 Minuten durch die Decke gegangen ist. Darüber hinaus berichtet sie über ihre aufregende Zeit in den USA und erzählt, warum sie die Hälfte des Jahres um 5 Uhr aufgestanden ist um zu rennen und welche zwei wichtigen Entscheidungen es dort zu treffen gilt.

"In Amerika sagt man auch, dass es im Leben zwei wichtige Entscheidungen gibt", erklärt Freigang im offenen Talk mit Turid Knaak und Anna-Sara Lange. "Erstens: Auf welches College gehst du? Zweitens: Wen heiratest du? Das sind die beiden großen Dinge, so zentral ist das. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um das zu verstehen."

Die damals 18-jährige Freigang machte sich die Entscheidung leicht, wechselte von Deutschland zum damals amtierenden College-Meister Penn State. "Sie haben einen europäischen Stil gespielt und sehr professionell gearbeitet", berichtet die Nationalspielerin. Sogar professioneller als in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Und so professionell, dass sich die Teenagerin erst einmal eingewöhnen musste.

"Ich habe viele andere Aspekte kennengelernt", so Freigang. "Wir haben viel im Kraftbereich gemacht, es war auch ein ganz anderer Jahresablauf. Die Hälfte des Jahres sind wir nur um 5 Uhr morgens aufgestanden und gerannt. Nachmittags haben wir dann erst Fußball gespielt. Das war schon eine Erfahrung wert."

Auch mit Blick auf die Zeit nach ihrer Rückkehr - Freigang wurde in Frankfurt Stamm- und Nationalspielerin - war die Zeit in den USA also ein voller Erfolg. Sportlich jedenfalls. "Ich wünschte, ich hätte einen Abschluss gemacht", verrät die Angreiferin. "Ich habe Psychologie studiert, das war aber nur eine grundlegende Ausbildung. Den Bachelor musste ich in Deutschland nochmal machen."

In der neuen Folge "FE:male view on football" spricht Laura Freigang außerdem über den X-Faktor von Eintracht Frankfurt, die Identitätssuche beim DFB - und sie erklärt, wie ihre Social-Media-Profile in nur 14 Minuten durch die Decke gingen. Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!