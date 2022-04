Freigang vor EM: "Wir fahren dorthin, weil wir etwas holen wollen"

Zwei WM-Qualifikationsspiele und eine Testpartie muss die deutsche Nationalmannschaft noch absolvieren, bevor sie am 8. Juli mit dem Gruppenspiel gegen Dänemark in die Europameisterschaft startet. Aber das Turnier in England wirft natürlich schon seine Schatten voraus.

"Auch wenn es in letzter Zeit nicht immer rund lief, wissen wir, welche Qualität wir haben", sagte die Frankfurterin Laura Freigang am Donnerstag selbstbewusst. "Wir fahren dorthin, weil wir etwas holen wollen." Ähnlich äußerte sich schon am Mittwoch Alexandra Popp, die nach einem Jahr Verletzungspause ihr Comeback im DFB-Trikot feiern wird. "Mein Ziel ist es, Europameister zu werden", kündigte die Wolfsburgerin an.

Vor der EM stehen am Samstag und Dienstag aber noch zwei Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland auf dem Terminplan. Bislang spielte die deutsche Elf eine souveräne Qualifikation und hat nach sechs Spielen 18 Punkte gesammelt. Nach den Partien gegen Portugal am Samstag (16.10 Uhr) in Bielefeld und am Dienstag (16 Uhr) im serbischen Stara Pazova kann die Qualifikation sogar schon fix sein, obwohl im September noch zwei Spiele (in der Türkei und in Bulgarien) ausstehen.

Unser Ziel ist klar: "Wir wollen gegen Portugal und Serbien gewinnen", erzählte Popp. "Aber wir müssen schon unsere Leistung abrufen, sonst wird es nicht einfach." Besonders Portugal ist nicht zu unterschätzen, betonte die 31-Jährige. Das Hinspiel am 30. November in Faro hat die DFB-Elf mit 3:1 gewonnen.

Für das Spiel am Samstag auf der Bielefelder Alm sind fast 7000 Karten verkauft. 350 Flüchtlinge aus der Ukraine hat der DFB eingeladen.

