Freigang verlängert in Frankfurt: "Die Gründe kennen alle"

Eintracht Frankfurt ist es gelungen, Nationalspielerin Laura Freigang bis 2027 an sich zu binden. Die 26-Jährige erklärt, warum sie "noch ein bisschen" bleibt.

Schon im April hatte es Medienberichte gegeben, wonach Nationalspielerin Laura Freigang ihren noch bis 2025 gültigen Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis Sommer 2027 verlängern werde. Rund drei Monate später vermeldete die SGE schließlich Vollzug. "Gute Dinge brauchen manchmal ihre Zeit", erklärte die Technische Direktorin Katharina Kiel am Donnerstag: "Umso schöner ist es, dass wir die sehr guten und vertrauensvollen Verhandlungen nun finalisieren konnten."

Freigang war zur Saison 2018/19 von der Pennsylvania State University nach Frankfurt gewechselt und hatte - damals noch für den 1. FFC Frankfurt - ihre erste Bundesliga-Saison erlebt. Inzwischen kommt sie auf 124 Bundesliga-Spiele für 1. FFC und Eintracht und satte 74 Tore. Auch in der Champions League (zehn Einsätze, vier Treffer) und in der Nationalmannschaft (27 Länderspiele, zwölf Treffer) stimmt ihre Quote.

Dass sich Freigang für einen Verbleib entschied, werten die Verantwortlichen um Kiel als "Meilenstein" für den Klub. "Wir freuen uns, mit ihr eine absolute Topspielerin bei Eintracht Frankfurt halten zu können und mit Laura hier die nächsten Schritte zu gehen. Das zeigt, auf welchem Weg wir uns befinden." Die vergangene Saison hatte die SGE zum dritten Mal hintereinander als Tabellendritter abgeschlossen, allerdings zehn Zähler weniger geholt als im Jahr zuvor. Freigang hatte neun Treffer beigesteuert.

"Es ist offensichtlich, wie sehr ich die Stadt und den Verein liebe"

"Die Gründe für meine Vertragsverlängerung kennen eigentlich alle", sagt die Vize-Europameisterin von 2022 und Olympia-Fahrerin 2024. "Es ist offensichtlich, wie sehr ich die Stadt und den Verein liebe. Wir haben noch ganz viel vor hier in Frankfurt und ich möchte unbedingt dabei sein und die Zeit mitprägen. Frankfurt ist einfach zu meiner Stadt geworden, deshalb bleibe ich noch ein bisschen." Sie habe das Gefühl, dass Frankfurt "der richtige Ort" für sie sei, "um noch weitere Schritte zu gehen. Ich möchte weiter oben angreifen, wieder international spielen und mit der Eintracht einen Titel gewinnen."

Freigangs Wirken geht dabei über den Rasen hinaus. "Laura ist unheimlich mannschaftsdienlich, laufstark, torgefährlich und schwer greifbar für jeden Gegner. Sie belebt unser Offensivspiel als Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff sehr stark. Aber nicht nur auf dem Platz ist sie eine enorm wichtige Spielerin für uns. Sie ist als Vize-Kapitänin auch für mich ein Sprachrohr, übernimmt als Führungspersönlichkeit sehr viel Verantwortung auf und abseits des Platzes, und ist eine Identifikationsfigur, die mit ihrem Spiel und Auftreten Eintracht Frankfurt verkörpert", schwärmt Cheftrainer und Sportlicher Leiter Niko Arnautis.