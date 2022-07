Freigang glaubt an den EM-Titel: "Das trauen wir uns alle zu"

Obwohl sie eine beachtliche Torquote im DFB-Trikot vorweisen kann, kommt Laura Freigang (24) erst auf 14 Minuten bei dieser EM. Ihre Joker-Rolle nimmt die Frankfurterin aber ohne Groll an - auch weil sie ihrer Mannschaft alles zutraut.

Ihre Quote ist beachtlich: In gerade mal 14 Länderspielen hat Laura Freigang neun Tore erzielt. Trotzdem reicht es für die Stürmerin von Eintracht Frankfurt noch nicht für einen Stammplatz in der Nationalmannschaft. Am vergangenen Samstag durfte sie beim 3:0 gegen Finnland immerhin ihr EM-Debüt feiern.

14 Minuten vor Schluss wurde sie für Linda Dallmann, später zur "Spielerin des Spiels" gewählt, eingewechselt. Freigangs Hunger ist damit längst noch nicht gestillt - weder in Bezug auf ihre Spielminuten noch auf Siege bei dieser EM. "Ich habe große Vorfreude auf das Viertelfinale und großes Vertrauen in uns", erklärt die 24-Jährige im kicker-Interview (Donnerstagausgabe).

Am heutigen Abend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet das erste K.-o.-Spiel auf die deutsche Mannschaft. Gegner Österreich soll keinesfalls unterschätzt werden. Freigang beobachtet den Nachbarn auch bei diesem Turnier ganz genau - auch weil vier Mitspielerinnen aus Frankfurt mitwirken.

"Wir müssen geduldig sein", fordert Freigang: "Österreich hat sich in diesem Turnier erst ein Gegentor eingefangen. Bislang haben sie richtig gut gespielt. Sie sind sehr diszipliniert und haben einen großen Willen. Den bricht man nicht so einfach."

Von einem Weiterkommen ist die Angreiferin überzeugt, danach könnten nach ihrem Geschmack zwei weitere Siege folgen. Der EM-Titel sei im Bereich des Möglichen: "Das trauen wir uns alle zu. Wir haben alles, was wir brauchen, um das zu schaffen. Wir haben eine riesige Chance. Und Glück gehört natürlich auch dazu."

Lob von Lattwein - Rolle als Joker "nicht immer einfach"

Bislang fiel Freigang vor allem mit ihrem bedingungslosen Support von der Ersatzbank aus auf. Mitspielerin Lena Lattwein etwas lobte die Eintracht-Stürmerin vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Finnland mit den Worten: "Laura schreit sich in jedem Spiel die Seele aus dem Leib." Ihr Einsatz neben dem Platz sei "auch nicht künstlich aufgesetzt. Ich gebe alles, um die Spielerinnen auf dem Platz so gut wie möglich zu unterstützen. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht."

Freigang will aber vor allem eines: spielen. "Ich kann es mir ja nicht aussuchen, und es ist auch nicht immer einfach", sagt sie über ihre Rolle als Joker: "Aber ich nehme diese an. Wie gesagt: Es ist meine erste EM, und die Rolle war mir vorher klar. Ich gebe mein Herz für das Team. Es ist ein besonderes Turnier für uns."

Was Laura Freigang über die Anspannung vor dem Viertelfinale, das "Heim-Stadion" in Brentford und den Kontakt mit ihren Vereinskolleginnen sagt, lesen Sie im kicker vom Donnerstag (oder hier im eMagazine).