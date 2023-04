Freier Eintritt für alle: Fortuna Düsseldorf plant Ticket-Revolution

Fortuna Düsseldorf plant eine Sensation im deutschen Profi-Fußball: freier Eintritt für alle.

Wie der Sport-Informations-Dienst (SID) berichtet, planen die Rheinländer eine Ticket-Revolution im deutschen Profifußball. Der Zweitligist will künftig allen Zuschauern zu den Heimspielen freien Eintritt gewähren. Dieser Plan gehe aus einem Schreiben hervor, das die Düsseldorfer an ihre Partner verschickt haben und welches dem SID vorliegt.

Für Mittwoch haben die Düsseldorfer zu einer Pressekonferenz geladen - ob auf dieser die neuen Pläne im Detail vorgestellt werden, bleibt abzuwarten. Die "Rheinische Post" berichtet jedoch, dass der Klub um die Entscheider Alexander Jobst (Vorstandschef), Klaus Allofs (Sport), Arnd Hovemann (Finanzen) und Björn Borgerding (Aufsichtsratsvorsitzender) die strategische Neu-Ausrichtung offiziell vorstellen will.

"Fortuna für alle"

Das Projekt läuft unter dem Namen "Fortuna für alle", Ziel sei es, "allen Fans kostenlosen Eintritt bei Liga-Heimspielen zu ermöglichen, egal ob Fortuna-Mitglieder, Dauerkarteninhaber, organisierter Support, regelmäßiger Stadionbesucher oder Gästefans", zitiert der SID aus dem Schreiben.

Es wird aber nicht auf Anhieb alles auf den Kopf gestellt, vielmehr soll in der kommenden Saison "das Projekt in einer Pilotphase in einzelnen Heimspielen umgesetzt werden" - es sollen dabei drei noch nicht näher definierte Partien als Test genutzt werden. Das berichtet auch der WDR.

Eine Gleichbehandlung bei der Verteilung der Karten scheint nicht geplant, so sollen Dauerkarteninhaber offenbar ein Vorrecht erhalten, was aber nur logisch erscheint, da diese ihre Tickets für die gesamte Saison vorab bezahlt haben.

Sponsoren sollen fehlende Einnahmen wettmachen

Sicher ist: Sollte die Fortuna diesen Plan tatsächlich umsetzen wollen, dann geht sie ein wirtschaftliches Risiko ein. Sportlich hat der aktuell Tabellensechste der 2. Liga keine Chance mehr auf den erhofften Aufstieg in die Bundesliga, doch das Interesse am Klub ist weiterhin gegeben. Der Zuschauerschnitt bei Heimspielen der Fortunen liegt in dieser Saison bei über 29.378 - bei einem Stadion-Fassungsvermögen von 54.600 Plätzen.

Allein bei diesen Zahlen wird deutlich, dass es für die Fortuna um Millioneneinnahmen geht. Doch das haben die Düsseldorfer offenbar berücksichtigt, denn die fehlenden Einnahmen sollen durch ein breites Netz von "strategischen Partnern, die gemeinsam mit uns der Überzeugung sind, dass der Fußball vor allem den Fans gehört und unseren neuen Weg langfristig begleiten", wettgemacht werden.