Freier Eintritt bei Hannover 96? "Was nichts kostet, ist auch nichts wert"

Mit ihrer Ticket-Revolution hat die Düsseldorfer Fortuna eine Welle losgetreten, die durch ganz Fußball-Deutschland geschwappt ist. Auch bei Hannover 96 haben sie eine Meinung dazu.

"Wir haben einen kleinen Schritt mit Bielefeld gemacht", sagt Hannovers Coach Stefan Leitl im Rückblick auf das jüngste 3:1 bei der Arminia, mit der seine Mannschaft dem Klassenerhalt einen weiteren Schritt näher gekommen ist. Bei nun neun Punkten Vorsprung und nur noch fünf ausstehenden Spielen müsste schon eine Menge zusammenkommen, damit 96 noch einmal in eine bedrohliche Lage gerät.

Mit dem Sieg in Bielefeld haben sich die Niedersachsen gehörig Luft in der zweiten Tabellenhälfte verschafft, nun steht ein Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg an. Eine Partie, bei der Leitl mit seinem Team "unbedingt nachlegen" will, wie er bei der Spieltags-Pressekonferenz betonte.

Als Leitl das sagte, saß Gregor Baum anlässlich des bevorstehenden 96-Renntages mit ihm vor den Medienvertretern. Und weil Baum nicht nur Präsident des Rennvereins ist, sondern auch Gesellschafter bei 96, wurde er zu jenem Projekt befragt, mit dem Hannovers Zweitliga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf in dieser Woche an die Öffentlichkeit gegangen ist.

"Ich finde solche Aktionen gut, wenn das mal stattfindet", entgegnete Baum und sagte dann: "Generell bin ich der Meinung: Was nichts kostet, ist auch nichts wert. Es muss moderat sein, es muss erschwinglich sein für Familien, aber dauerhaft freien Eintritt für Kino, Flugzeuge, Fußball oder Rennveranstaltungen - das halte ich persönlich für nicht adäquat."

Leitl meinte derweil: "Man wird Fußballer oder Trainer, weil man vor vollen Stadien spielen möchte, aber ich glaube, für Ticketpreise sind wir Trainer nicht verantwortlich." Er empfinde "Respekt für diese Aktion" - die Frage sei aber eine strategische und betreffe deshalb "eine andere Etage" als die, auf der er sich bewege.