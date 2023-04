Freiburgs Ziel ist die Bayern-Marke

Aufsteigen darf der SC Freiburg II nicht, Ziele hat er aber trotzdem. Es geht dabei um eine Bestmarke der Bayern-Amateure.

Ein klares Ziel für die noch ausstehenden Partien ließ sich Freiburgs Trainer Thomas Stamm nicht entlocken. Die Möglichkeit, nach Saisonpunkten die beste zweite Mannschaft der Drittliga-Historie zu werden, wollen die Freiburger aber nicht auslassen, wie der 40-Jährige betonte: "Die 65 Punkte des FC Bayern München II aus dessen Meistersaison 2019/20 wollen wir übertreffen."

Aktuell steht der SC Freiburg II nach dem 0:0 in Oldenburg bei 63 Zählern (zur Tabelle). "Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben es aber verpasst, einen Treffer zu erzielen, der das Spiel sicher verändert hätte", sagte Stamm im Nachgang an das neunte Remis in dieser Saison.

Somit fehlen noch zwei Punkte, um mit den Bayern gleichzuziehen, und deren drei, um die Bestmarke zu übertreffen. Fünf Spiele stehen noch aus - es ist also durchaus realistisch, dass die Freiburger die Latte sogar nochmal ein gutes Stück höherlegen.

Keine Zweitvertretung schlechter als Bremen

Weit davon entfernt ist die zweite Zweitvertretung in dieser Drittliga-Saison: Borussia Dortmund II steht bei 37 Punkten und hofft auf den Klassenerhalt. Die schlechteste zweite Mannschaft der Drittliga-Historie war übrigens Werder Bremen II in der Saison 2011/12, mit lediglich 22 Punkten stieg der Klub damals als Tabellenschlusslicht ab.

Mit dem Abstieg hat der Sport-Club schon lange nichts mehr zu tun - im Gegenteil: Die Breisgauer, die nicht aufsteigen dürfen, können noch Meister werden bei drei Punkten Rückstand auf die SV Elversberg, die allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Doch erst mal hat Freiburg die Bayern im Visier.