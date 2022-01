Freiburgs Top-Scorer George verstärkt Schwenningen

Die abstiegsbedrohten Schwenninger Wild Wings rüsten personell weiter nach. Vom Zweitligisten EHC Freiburg kommt Stürmer Jordan George.

Die Verpflichtung gab das Schlusslicht am Montag bekannt. Der 31-jährige US-Amerikaner, der in der DEL schon für Bremerhaven spielte, sammelte für Freiburg in der laufenden DEL-2-Saison bereits 33 Scorerpunkte (elf Tore, 22 Assists) und war damit Top-Scorer der Wölfe.

"Jordan George bringt uns auf seiner Position die Tiefe in den Kader, die wir im Laufe der Saison häufig vermisst haben. Er hat in den vergangenen Jahren außerdem konstant bewiesen, dass er mit einem guten Scoringtouch ausgestattet ist", erklärt Sportdirektor Christof Kreutzer die Verpflichtung des Angreifers.

"Große Möglichkeit für mich"

Über Norwegen und Dänemark kam George 2016 zu den Fischtown Pinguins nach Bremerhaven, wo er zwei Spielzeiten verbrachte. Danach folgte ein Wechsel zu den Lausitzer Füchsen, eher er sich Freiburg anschloss. "In den letzten Tagen kam die Chance für mich auf, den Wechsel in die DEL zu wagen. Nachdem sich beide Klubs darauf verständigt hatten und sich einigen konnten, ging alles auch ziemlich schnell. Ich sehe den Wechsel als große Möglichkeit für mich an", begründet George den Wechsel nach Schwenningen in einer Vereinsmitteilung.