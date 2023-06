Freiburgs Spieler Keitel, Wagner und Jeong im VfB-Visier

Der Abschied von VfB-Keeper Florian Müller zum SC Freiburg zeichnet sich immer mehr ab. Gleichzeitig haben die Stuttgarter ein Auge auf drei Spieler des badischen Rivalen geworfen.

Der sich stetig hinauszögernde und schließlich in letzter Minute eingetütete Kassenerhalt hat die Personalplanungen in Stuttgart mächtig eingebremst. Vieles ist noch im Zustand des Vorgeplänkels und weder spruch- noch veröffentlichungsreif. Manches noch gar nicht konkret in Angriff genommen.

Einzig die Verpflichtungen von Maximilian Mittelstädt von Hertha BSC für rund 500000 Euro und die des serbischen Stürmertalents Jovan Milosevic (17), für den der VfB rund 1,2 Millionen Euro an FK Vojvodina Novi Sad überweist, sind auf der Habenseite verbucht. Dazu kommt die in Betracht gezogene Rückholaktion von Matej Maglica (24). Das frühere VfB-Abwehrtalent kann per Rückkaufoption für rund 450 000 Euro vom FC St. Gallen zurückkehren. Erst kürzlich wurde der Innenverteidiger bereits auf der Stuttgarter Geschäftsstelle gesehen.

Kleinerer Kaderumbruch steht bevor

Auf der Gegenseite ist bisher nur fix, dass die auslaufenden Verträge von Tanguy Coulibaly und Antonis Aidonis nicht verlängert werden und die Kaufoption für Tiago Tomas über 15 Millionen Euro einen weiteren Verbleib des Angreifers ausschließt. Der Portugiese scheint allerdings in der Bundesliga zu bleiben. Nach kicker-Informationen beschäftigt sich der VfL Wolfsburg mit dem Offensivmann. Nach Freiburg zieht es bekanntlich Florian Müller, dessen Wechsel zum SC Freiburg für rund 1,5 Millionen Euro sich immer mehr abzeichnet.

Diesbezüglich gibt es logischerweise Kontakt zwischen den schwäbischen und badischen Verantwortlichen.

In Sachen Yannik Keitel (23), Robert Wagner (19) und Woo-Yeong Jeong (23) dagegen (noch) nicht. Dennoch gehören die drei der Liste für den VfB interessanter Spieler an. Dem defensiven Mittelfeldspieler Keitel, dessen Kontrakt 2024 endet, blieb bisher der große Durchbruch verwehrt. Allerdings wird er hochgeschätzt. Über eine Vertragsverlängerung wurde noch nicht konkret gesprochen. Man wartet erst seine Rückkehr von der anstehenden U-21-Europameisterschaft ab.

Jeong und Hoeneß kennen sich bereits

Ebenfalls auf dem Zettel hat man Südkoreas Nationalspieler Woo-Yeong Jeong, der es ohne Stammplatz schon auf 85 Bundesligapartien gebracht hat. Der offensive Mittelfeldspieler und VfB-Trainer Sebastian Hoeneß kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern. Robert Wagner (19) ist im defensivem Mittelfeld beheimatet und schon zu vier Bundesligaspielen gekommen.

Der U-20-Nationalspieler ist Leistungsträger in der Freiburger Drittliga-Mannschaft, bei den Profis dabei und soll auf Sicht zu Bundesligareife gebracht werden. Entsprechend ist nicht geplant, den Jungprofi abzugeben. Allenfalls leihweise, was ohne entsprechende Kaufoption für den VfB keinen konkreten Gedanken wert sein dürfte.