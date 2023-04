Freiburgs schwächere Offensive: Gründe und Gegenmaßnahmen

Trotz des historischen Pokaltriumphs in München: Der SC Freiburg sucht weiter seine vor der WM-Pause gezeigte Topform, vor allem im Angriffsspiel. Christian Streich nennt Gründe - und Gegenmaßnahmen.

Nach vorne soll es gehen: Christian Streich will im Kampf um die europäischen Plätze das Freiburger Angriffspersonal wieder in alter Form sehen. Getty Images

Keine Frage, der Sport-Club spielt nach wie vor eine außergewöhnliche starke Saison. Die mit dem historisch ersten Pflichtspielsieg bei den Bayern schon jetzt ein unerwartetes Krönchen trägt. Dennoch: Streichs Mannschaft war schon mal besser in dieser Spielzeit. Überwintert hat sie auf dem spektakulären 2. Platz, nach dem 0:1 gegen München ist sie von Leipzig vom vierten Platz verdrängt worden.

Das nackte Resultat gegen den FC Bayern, den Freiburg vier Tage zuvor selbst maximal gereizt hat, ist keine Überraschung. Erstaunlich ist hingegen, dass sich das Streich-Team in der Liga gegen dieses Starensemble die höchste Chancenanzahl (5) seit dem 1:1 gegen Leverkusen (5) erspielt hat. Bei den Remis in Gladbach, Mainz und gegen Hertha waren es nur drei Gelegenheiten, beim 2:1 gegen Hoffenheim vier.

Durchschnittlich weniger Chancen

Der durchschnittliche Chancenwert ist seit dem Re-Start signifikant gesunken, von 5,8 in den 15 Ligaspielen im Jahr 2022 auf 4,3 in den zwölf Partien in diesem Jahr. Aber was sind die Gründe für die zuletzt konstant schwächere Angriffsleistung?

"Wir sind gut, aber wir sind nicht drüber, sondern weit weg von solchen Einzelspielern wie bei den Bayern", sagt Streich in Bezug auf die individuelle Qualität, die zusätzlich sank. Top-Sprinter Kevin Schade wechselte im Januar zum FC Brentford und der technisch starke Zehner Daniel-Kofi Kyereh fällt seit Anfang Februar mit einem Kreuzbandriss aus.

Angriffspersonal entschlüsselt?

Und das verbliebene Angriffspersonal, das vor der WM oft groß auftrumpfte - Kyereh und Schade waren keine konstanten Leistungsträger - ist inzwischen besser durchleuchtet. "Die Gegner erkennen die Situationen von Vincenzo Grifo, Christian Günter, Roland Sallai oder Michael Gregoritsch. Die studieren unser Spiel, machen viel Video und fokussieren sich oft auf das Spiel gegen den Ball", erklärt Streich: "Wir haben es schwer, die Gegner stehen oft im 3-5-2. Gegner wie Hertha und so sind defensiv so gut organisiert, laufen alles zu und warten aufs Umschalten."

Was seinem Team seit Wochen konkret schwerer fällt als im Spätsommer und Herbst: "Uns immer wieder im Eins-gegen-eins durchsetzen zu können", sagt Streich und kündigt an: "Daran müssen wir auf dem Trainingsplatz arbeiten, konnten wir aber seit Monaten nicht." Dribbler wie Ritsu Doan und Kreativkraft Grifo, der zuletzt zu selten sein Potenzial ausschöpfte, werden besonders gefragt sein.

Punktejagd für Europa

Die ständigen englischen Wochen sowie die Abwesenheit der inzwischen vielen Nationalspieler im November und März beschränkten die Übungszeit mit dem gesamten Kader. Nun sind erstmals seit Februar wieder drei volle Trainingswochen am Stück möglich, um das Angriffsspiel zu tunen.

Das wird gegen Bremen, Schalke und Köln besonders nötig sein, da der SC in diesen Partien - anders als gegen Bayern - wieder viel mehr Spielanteile haben wird und sich aus dieser Rolle Chancen erarbeiten muss. Gegen die drei Gegner aus der zweiten Tabellenhälfte sollte Freiburg so viele Punkte wie möglich holen, um für den Endspurt um die Europacup-Plätze bestens gerüstet zu sein.

Wir bewegen uns in Bereichen, wo wir noch nie waren. Christian Streich

Einfach wird das naturgemäß nicht. Mit der selbst deutlich höher gelegten sportlichen Messlatte sind interne wie externe Erwartungen an die eigenen Auftritte gestiegen. Sowie die Aufmerksamkeit der Kontrahenten, die sich mit der Zeit besser auf das Freiburger Spiel eingestellt haben. „Wir bewegen uns in Bereichen, wo wir noch nie waren“, konstatiert Streich und folgert für die Partie am Sonntag im Weserstadion: "Daher wird es in Bremen wieder eng, wie fast alle unsere Spiele."

Von diesen hat der SC gerade vor der WM viele gewonnen und sich so die aktuelle Lage erarbeitet - mit allen Vor- und Nachteilen.