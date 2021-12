Freiburgs Problem mit engen Spielen

Trotz des Ärgers über den Schiedsrichter haben sich die Freiburger Profis das 1:2 gegen Hoffenheim, die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen, selbst zuzuschreiben. Ein Mix aus schwacher Chancenverwertung und unglücklichem bis schlechtem Verhalten bei den Gegentoren kostete mindestens fünf Punkte.

Christian Streich war nachvollziehbarerweise verärgert, dass Frank Willenborg in der Entstehung des Hoffenheimer Siegtreffers in der Nachspielzeit ein deutliches Trikotvergehen von Kevin Vogt an Lucas Höler nicht geahndet hatte.

Die 1:2-Niederlage nur auf den Schiedsrichter zu schieben, wäre allerdings ein klarer Fehler. Nach Willenborgs Nicht-Pfiff war noch ein Hoffenheimer Freistoß und eben der siegbringende Eckball zu verteidigen. Auch wenn Siegtorschütze Chris Richards mit seinem hakeligen Einsatz gegen Haberer vor seinem Kopfball bis zur Grenze des Erlaubten ging, hätte sich der Freiburger zu Beginn der Szene besser positionieren und robuster dagegenhalten sollen.

Schlechtes Stellungsspiel beim frühen Rückstand

Beim frühen Rückstand durch David Raum trifft in Person von Lukas Kübler, Kevin Schade und Philipp Lienhart gleich drei SC-Profis durch schlechtes Stellungsspiel respektive Entscheidungsverhalten (Lienhart) eine klare Mitschuld. Neben dem verschossenen Strafstoß von Vincenzo Grifo beim Stand von 1:1 vergaben auch Schade (zweimal) und Kübler gute Torchancen. "Wenn man verliert, muss man sich immer etwas vorwerfen, und wenn es nur das Verhindern der Gegentore ist", stellt Maximilian Eggestein klar.

Der fatale und inzwischen bekannte Mix aus schwacher Chancenverwertung und unglücklichem bis schlechtem Verhalten bei den Gegentoren kostete gegen Frankfurt (0:2, unglückliche Gegentore), in Bochum (1:2, jeweils individuelle Fehler vor den Gegentoren) und nun gegen Hoffenheim mindestens fünf Punkte. So fordert auch Streich bei allem Ärger über Willenborg: "Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Wir dürfen die engen Spiele nicht immer so weggeben. Wir müssen es uns erarbeiten, dass diese engen Spiele nicht ständig vom Gegner gewonnen werden. Das ist extrem enttäuschend, denn es gibt dafür keinen Grund, da muss man wenigstens unentschieden spielen."

Am Mittwoch wartet Union

Am Mittwochabend folgt der nächste Gradmesser bei Union Berlin. "Wir müssen weitermachen, nach Berlin fahren und die eigentlich gute Saison von den Spielen her jetzt so fortsetzen", gibt Streich die Marschroute vor für seine Spieler, die laut Eggestein "ein anderes Spiel" erwartet: "Union agiert eher mit langen Bällen und geht auf die zweiten Bälle, Hoffenheim ist eine Mannschaft, die eher versucht von hinten raus zu zocken." Das klare Ziel des Sechsers: "Es ist wieder ein Tabellennachbar. Deswegen wollen wir dort unbedingt gewinnen."

Ob Nico Schlotterbeck bei seinem Leih-Arbeitgeber aus der vergangenen Saison auf dem Rasen antreten kann, soll sich nach weiteren Untersuchungen am Montag klären. Am Sonntag keimten beim Sport-Club zumindest Hoffnungen, dass die Sprunggelenkverletzung doch nicht so gravierend sein könnte.