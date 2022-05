Freiburgs Plan: Was man aus den Ligaauftritten ableiten kann

Zweimal spielte der SC Freiburg in dieser Saison 1:1 gegen RB Leipzig. Was man aus diesen Spielen sowie den Auftritten im Saisonfinale für den Plan im Pokalfinale ableiten kann und warum doch noch eine Jokeroption dazu kommen könnte.

Zum Abschied konnten die Profis ihrem neuen Wohnzimmer aus den Fenstern nochmal winken. Mit zwei Chartermaschinen startete der SC-Tross am Donnerstagnachmittag auf dem kleinen Freiburger Flugplatz in direkter Nachbarschaft zum Europa-Park-Stadion in Richtung Berlin. Mit an Bord: Alle Kadermitglieder, also auch die beiden verletzten U-21-Nationalspieler Yannik Keitel (Reha nach Zeh-OP) und Kevin Schade (Bauchmuskelverletzung).

Die gesamte Profigruppe soll dieses besondere, erstmalige Ereignis in der Klubhistorie erleben. Der Zusammenhalt nimmt rund um die Mannschaften von Christian Streich traditionell eine bedeutende Rolle ein. Für den ebenso zuletzt wegen einer Schulterverletzung ausgefallenen Noah Weißhaupt könnte die Zeit aber eventuell reichen, um beim Saisonhöhepunkt doch noch einen Kaderplatz zu ergattern. Einen Hinweis, ob es für den U-20-Nationalspieler reicht oder nicht, könnte Streich auf der Pressekonferenz an diesem Freitag ab 13 Uhr geben oder das um 17 Uhr beginnende Abschlusstraining liefern. Wegen des Relegationsspiels zwischen Hertha BSC und dem HSV sind die Einheiten der beiden Finalisten von der großen Arena ins benachbarte Amateurstadion am Wurfplatz verlegt worden.

Weißhaupt wäre wertvolle Alternative auf den ausgedünnten Außenbahnen

Der wendige Weißhaupt wäre auf den jüngst personell ausgedünnten offensiven Außenbahnen eine wertvolle Joker-Option. In der Startelf dürfte Streich hingegen weitgehend auf das Personal setzen, das er auch bei den abschließenden Liga-Niederlagen gegen Union (1:4) und in Leverkusen (1:2) nominierte. Nur eine Abweichung scheint programmiert: Gegen das unter Trainer Domenico Tedesco ausschließlich mit Dreierkette operierende RB-Team ist eine solche Abwehrformation wohl auf für den SC das Mittel der Wahl.

Auf eine Dreierkette setzten Streich & Co. zwar in den vergangenen sieben Partien nur eine Halbzeit lang in Hoffenheim, ehe sie zur zweiten Hälfte auf eine Viererreihe umstellten und auch damit den Weg zum spektakulären 4:3-Sieg ebneten. Bei beiden Remis in dieser Saison gegen Leipzig spielten hinten allerdings die drei Innenverteidiger Manuel Gulde, Philipp Lienhart und Nico Schlotterbeck gemeinsam. Zur Freiburger Stadioneröffnung Anfang Oktober waren sie Teil der gewohnten 3-4-3-Formation. Erkenntnisse aus diesem Duell, in dem der SC Pech mit Schiedsrichterentscheidungen hatte und trotzdem dem Sieg näher war, sind jedoch nur noch begrenzt hilfreich. Leipzig war damals noch unter Ex-Trainer Jesse Marsch in einem 4-2-3-1 aufgetreten.

Im Rückspiel Anfang März hatte Streich überraschend erstmals eine 3-5-2- respektive 3-1-4-1-1-Formation aufgeboten. In diesem Spiel kam das SC-Team kaum strukturiert und konsequent zu Offensivaktionen, holte trotz der 1:0-Führung bis kurz vor Schluss einen eher glücklichen Punkt. Die Systemumstellung dürfte auch der Gelbsperre von Nicolas Höfler geschuldet gewesen sein.

Nun ist der Stratege wieder an Bord und muss mit seinen Kollegen bei allen taktischen Überlegungen zuerst die für den intensiven SC-Stil erforderlichen Kräfte mobilisieren. Im etwas enttäuschenden Saisonfinale, in dem die seltene Chance auf die Champions League verspielt wurde, war den Freiburgern ein wenig die Luft ausgegangen.

Hartenbach: "Unsere Euphorie kann Berge versetzen"

"Die Jungs haben vorher Enormes geleistet, Woche für Woche alles auf dem Platz gelassen, das hat uns in Liga und Pokal so weit gebracht" sagt Sportvorstand Jochen Saier, ist sich aber sicher: "Es ist ein besonderer Anlass, der letzte Tanz, das wird Energien freisetzen." Sportdirektor Klemens Hartenbach sieht Leipzig war durch die zweimalige Finalerfahrung leicht im Vorteil, betont aber: "Es ist nur ein Spiel, da ist vieles möglich - und unsere Euphorie kann Berge versetzen." Jeder Matchplan muss schließlich durch Präsenz und griffiges Zweikampfverhalten mit Leben gefüllt werden.