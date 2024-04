Freiburgs neuer Talenteschmied: "Ich musste das Lernen lernen"

Als Spieler hat Benedetto Muzzicato einst sein Talent verschleudert. Genau davor will er im Breisgau ab dem Sommer junge Spieler bewahren. Lange hat er auf einen Trainerjob gewartet. Doch die Geduld, ist er sich sicher, hat sich ausgezahlt.

Nein, aus seinem Herzen macht Benedetto Muzzicato keine Mördergrube. Für den 45-Jährigen sind die letzten Wochen in Bremen angebrochen, ehe Anfang Juni der Umzug aus dem Norden in den tiefen Süden ansteht. Dort wird er als neuer Cheftrainer zur kommenden Saison die U 23 des SC Freiburg übernehmen.

Der Abschied von der Weser, gibt Muzzicato zu, fällt ihm dabei nicht ganz leicht. Schließlich hat er in der Hansestadt einen großen Teil seines Lebens verbracht. "Bremen ist eine wunderschöne Stadt", sagt der Deutsch-Italiener im Gespräch mit dem kicker, "aber es überwiegt die Vorfreude auf das, was jetzt auf mich wartet."

Beim Sport-Club soll Muzzicato nach dem Abstieg aus der 3. Liga in der Regionalliga Südwest die Talente aus der Fußballschule des Klubs weiterentwickeln. Deren Leiter Martin Schweizer spricht bei Muzzicato von einer "interessanten Vita als Spieler und Trainer".

"Für mich ist es ein großer Reiz"

In der Tat ist der Weg des einstigen Zehners unkonventionell. Im Bremer Fußball galt der gebürtige Bremerhavener einst als äußerst talentierter Kicker - aber auch als Freigeist und Sonnyboy, der beim kleinsten Widerstand sofort den Verein wechselte und für den ganz großen Schritt stets den Biss vermissen ließ. Viermal gewann Muzzicato die Meisterschaft in der Bremen-Liga, sechsmal den Landespokal. Titel, die in Anbetracht seines Potenzials nur Trostpflaster sind. Werder gab ihm in der Saison 2003/04 mit 24 Jahren in der 2. Mannschaft des Klubs nochmal eine Chance. Den Schritt in die Bundesliga schafften mit Nelson Haedo Valdez und Simon Rolfes aber lediglich einige seiner Mitspieler.

Auf ebenjenen Schritt in die Beletage will Muzzicato ab dem Sommer die Talente der Breisgauer vorbereiten. Selbstkritisch schaut er heutzutage auf seine Laufbahn als Spieler. Ihm ist klar, dass er sich häufig selbst im Weg stand und mehr aus sich hätte herausholen können. Diese Erfahrungen nimmt er nun jedoch mit, um in Freiburg junge Spieler vor den Fehlern bewahren zu wollen, die er einst selbst begangen hat.

"Für mich ist es ein großer Reiz, jeden Tag mit diesen hochtalentierten Spielern zu arbeiten", sagt Muzzicato über die Aufgabe als Nachfolger von Thomas Stamm. "Ich spüre eine große Motivation, die Jungs dorthin zu bringen, wo sie mit ihrem Talent hingehören." Beispiele wie zuletzt Noah Weißhaupt und Noah Atubolu belegen, dass beim Sport-Club Spieler aus der eigenen Fußballschule in der Bundesliga eine Chance erhalten - und dort auch Fehler machen dürfen. Als "überragend" bezeichnet Muzzicato es, wie sich Christian Streich zuletzt vor seinen jungen Torwart gestellt hat. "Genau so muss es sein."

Die Arbeit mit sehr vielen jungen Spielern wird für Muzzicato allerdings eine Umstellung sein. Erfahrungen im Jugendbereich sammelte er ganz zu Beginn seiner Trainerlaufbahn bei der U 17 des FC Oberneuland und als Co-Trainer von Florian Kohfeldt in Werders U 15. Bei seinen folgenden Stationen im Männerbereich setzten die Klubs vor allem auf erfahrene Kräfte. Erstmals weg aus dem Nordwesten zog es ihn als Trainer im Sommer 2019, als er Viktoria Berlin übernahm. Mit dem Klub aus der Hauptstadt stieg er 2021 in die 3. Liga auf und sorgte dort zunächst für Furore, ehe er die Viktoria im Februar 2022 kurz vor Beginn des Lehrgangs zur Pro Lizenz verließ. "Ich war mit vielen Dingen, die zuvor im Januar passiert sind, nicht einverstanden", blickt Muzzicato zurück. Vor allem ärgerte ihn, dass der Klub im Winter ohne sein Einverständnis mehrere Leistungsträger abgab.

Zudem wollte er sich mit voller Kraft auf den Lehrgang konzentrieren, der ihm im Vorfeld jede Menge Respekt abnötigte. Schließlich hat Muzzicato, im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, nie studiert. Bereits nach der neunten Klasse verließ er in Bremerhaven die Schule und schlug sich anschließend mit Fußball in den unteren Ligen durch. Die Pro Lizenz war für ihn eine echte Herausforderung.

Muzzicato musste das Lernen lernen

"Ich musste das Lernen erst lernen", beschreibt er seine Erfahrungen. Wenn renommierte Trainer wie Julian Nagelsmann, Hansi Flick oder Oliver Glasner zum "Expertentalk" vorbeischauten, schrieben seine Kollegen, wie in einer Vorlesung, parallel mit. Muzzicato nicht, denn beides gleichzeitig ging nicht. Er hörte lieber maximal aufmerksam zu und fasste die Kernaussagen dann am Abend zusammen.

Klar war für Muzzicato stets, dass er während des Lehrgangs keinen neuen Klub übernehmen wollte. Diese und in der vergangenen Saison fragten einige in Abstiegsnot geratene Drittligisten bei ihm an. Auch Werder Bremen beschäftigte sich nach kicker-Informationen im vergangenen Sommer mit ihm und hatte ihn als neuen Trainer für die U 23 auf dem Zettel.

In Sheffield hospitiert

Im Nordwesten wurde bereits gemunkelt, ob Muzzicato sich auf dem umkämpften Trainermarkt womöglich verzockt hat, weil er mehrere Anfragen einfach sausen ließ. "Geduld ist eine Tugend", weist er dies zurück. "Ich habe diese Geduld bewiesen." Allerdings, räumt er ein, "gab es auch mal eine schwierige Phase für meinen Kopf". Diese war im November und Dezember des vergangenen Jahres, als er für geplante Hospitationen mehrere Absagen erhielt. Eine solche absolvierte er dann im Januar bei Danny Röhl und Sheffield Wednesday. Beide haben gemeinsam die Pro Lizenz absolviert.

Gezweifelt, erklärt Muzzicato, habe er indes nie. "Ich war mir immer zu 100 Prozent sicher, dass etwas Gutes kommen wird." Fast zweieinhalb Jahre nach dem Ende seiner Zeit in Berlin übernimmt er nun alsbald in Freiburg eine neue Aufgabe. Wenngleich das Warten nicht immer einfach war: Es hat sich, ist er sich sicher, trotz des Abschiedsschmerzes am Ende definitiv gelohnt.