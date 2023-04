Freiburgs merkwürdiger Rekord: Fünf Zahlen zum 27. Spieltag

Mainz und Bremen sorgen für ein Novum, die Bayern jagen einen Weitschuss-Rekord, und der SC Freiburg legt eine Einser-Serie hin: Fünf bunte Fundstücke der kicker-Datenredaktion zum 27. Bundesliga-Spieltag.

4: Beim 2:2 zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Werder Bremen fielen am Samstag vier Tore ab der 85. Minute. Das hatte es zuvor in der Bundesliga erst zweimal gegeben - am 18. April 1964 zwischen dem HSV und Kaiserslautern (7:3) und am 26. Januar 1980 zwischen Werder und 1860 München (4:6). Erstmals aber ging eine solche Partie torlos in die Schlussphase.

7: Das 1:0 am Samstagabend war für RB Leipzig bereits der siebte Sieg im siebten Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Es gab nur fünf längere derartige Auswärtssiegesserien in der Bundesliga-Geschichte - allesamt aufgestellt vom FC Bayern, der unter anderem zwischen 2010 und 2021 zwölfmal hintereinander bei Werder Bremen gewann. Aber: Nie handelte es sich dabei - wie jetzt bei Leipzig - um die ersten Auswärtsspiele bei einem Klub.

8: Der SC Freiburg hat es irgendwie fertiggebracht, auch im achten Heimspiel hintereinander exakt ein Gegentor zu kassieren. Damit stellte die Streich-Elf gegen den FC Bayern (0:1) einen merkwürdigen Bundesliga-Rekord ein, den sich bislang Union Berlin (2021) und Borussia Mönchengladbach (1991) teilten. Nächster Heimspielgegner der Freiburger: Schalke 04 am 23. April.

Augsburg gewinnt nicht mit Ballbesitz - Holt Bayern den Fernschuss-Bestwert?

14: Der FC Augsburg hat seit dem 2. Januar 2021 kein Bundesligaspiel mehr gewonnen, bei dem er am Ende mehr Ballbesitz hatte. Gegen den 1. FC Köln (1:3 bei 52 Prozent Ballbesitz) passierte es bereits zum 14. Mal hintereinander - wobei zwölf dieser Partien sogar verloren gingen, darunter alle in den Kalenderjahren 2022 und 2023.

15: Innenverteidiger Matthijs de Ligt erzielte in Freiburg bereits das 15. Tor des FC Bayern in dieser Saison von außerhalb des Strafraums - er selbst sein zweites. Seit der detaillierter Fernschuss-Datenerfassung 2004/05 kamen nur drei Klubs binnen einer Spielzeit auf mehr: Werder Bremen (17, 2008/09), die TSG Hoffenheim (2013/14) und zweimal der FC Bayern selbst (alle 16, 2014/15 und 2021/21).