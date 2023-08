Freiburgs Matchwinner Philipp: "Dass ich den kann, weiß ich"

Der SC Freiburg hat mit der unter der Woche getroffenen Entscheidung, Maximilian Philipp in den Breisgau zurückzuholen, ein glückliches Händchen bewiesen.

Das Lächeln des Siegtorschützen: Maximilian Philipp wird von Nicolas Höfler in Empfang genommen. IMAGO/Sportfoto Rudel

90.+6: Noah Weißhaupt flankte, im Zentrum drosch der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Maximilian Philipp das Leder per Volleyabnahme zum 1:0-Sieg des Sportclubs in die Maschen. Ausgerechnet der Rückkehrer, der seinen Jugendverein 2017 zunächst Richtung Borussia Dortmund verlassen hatte, sorgte für den ganz späten Sieg und für den zweiten perfekten Saisonstart des SCF nach der Spielzeit 2019/20, als ebenfalls zwei Siege zu Buche standen.

Fast konnte der wie sein Vorbereiter eingewechselte Torschütze nicht fassen, was gerade passiert war. Der 29-Jährige, im letzten Halbjahr von Wolfsburg an Werder verliehen, jubelte verhalten und fasste sich immer wieder ungläubig an den Kopf, ehe sich der Pulk der jubelnden Teamkameraden um ihn schloss und sich ein breites Lächeln auf seinem Gesicht zeigte.

Er kann es, hat es in sich. Das wussten wir immer. Jochen Saier

"Er kann es, hat es in sich. Das wussten wir immer", freute sich Sportvorstand Jochen Saier gegenüber "Sky": "Milli braucht das Umfeld, braucht Vertrauen. Dass er so einen Einstand hat, ist fantastisch für ihn und für uns."

Philipp selbst war überglücklich, hatte im Interview nach dem Spiel die Geschehnisse immer noch nicht so recht verarbeitet. "Ich kann den Moment gar nicht richtig fassen. Mich überkommen die Emotionen", sagte der Stürmer, der nach Weißhaupts Maßflanke mit perfekter Schusstechnik zuschlug. "Dass ich den kann, weiß ich", so Philipp, der sich nach Ansicht der Bilder auch extrem freute, "dass ich der Mannschaft so helfen konnte und wir jetzt drei Punkte geholt haben".