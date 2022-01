Freiburgs Kampf gegen die Schreckensbilanz beim BVB

Zu Hause hat es zuletzt zweimal geklappt, nun will der SC Freiburg nach über 20 Jahren auch endlich mal wieder in Dortmund gewinnen. Sportvorstand Jochen Saier nennt die Voraussetzung und betont den Respekt vor dem BVB - auch wegen der eigenen Personalsituation.

Aus den jüngsten beiden Duellen mit Borussia Dortmund ging der Sport-Club als Sieger hervor. Jeweils ein 2:1 leuchtete im Februar und August 2021 von der Anzeigentafel im altehrwürdigen, inzwischen von den Profis verabschiedeten Dreisamstadion. Damit hatten die Freiburger einer wenig schmeichelhaften Serie ein Ende gesetzt. In zuvor sieben Heimspielen gegen den BVB unter der Leitung von Christian Streich hatte es nur zu zwei Remis gereicht.

Von den 41 Bundesliga-Vergleichen mit der schwarz-gelben Borussia vor dem erfolgreichen Jahr 2021 hatte der SC überhaupt nur drei für sich entschieden. Betrachtet man nur die Auftritte in Dortmund während der Streich-Ära, bietet sich ein Bild des Schreckens aus Freiburger Sicht: Neun Partien, acht Niederlagen und nur ein Unentschieden bei einem Torverhältnis von 5:29. Der einzige SC-Sieg in der Westfalen-Metropole datiert vom 10. Spieltag 2001/02 (2:0).

Am Freitagabend tragen die Breisgauer nun aber ihren Teil dazu bei, das ihr Gastspiel beim zweitplatzierten BVB als Topspiel durchgeht: Sie sind Vierter und haben durch ihre bisher starke Saison großes Vertrauen in die eigenen Stärken. Sportvorstand Saier bremst dennoch: "Wir fahren zwar selbstbewusst dorthin, aber die Ergebnisse der letzten zehn Jahre und auch davor haben eine Aussagekraft. Es bleibt für uns eine Mammutaufgabe, in Dortmund zu bestehen."

Flekken fehlt weiter - Hoffnung bei Nico Schlotterbeck

Saiers verstärkte Warnung hat auch mit der eigenen Personalsituation zu tun. Stammkeeper Mark Flekken wird wegen eines positiven COVID-19-Befundes weiter fehlen, nur bei Nico Schlotterbeck besteht noch Resthoffnung auf einen Einsatz. Doch selbst wenn das möglich sein sollte, hatte sich der Innenverteidiger zuletzt auch coronabedingt einige Tage in Quarantäne statt auf dem Trainingsplatz befunden. Nicht gerade die beste Voraussetzung, um eine Topleistung wie im Hinspiel zu wiederholen, als es Schlotterbeck gelang, Erling Haaland aus dem Spiel zu nehmen.

Saier nennt die Grundvoraussetzungen für den Sport-Club

Der Ausfall der beiden absoluten Leistungsträger machte sich beim 2:2 gegen Bielefeld am Samstag schmerzhaft bemerkbar - vor allem angesichts des schwachen Auftritts von Flekken-Vertreter Benjamin Uphoff. Aber auch die verbliebenen Stützen im Team von Christian Streich verspielten in schwachen 30 Schlussminuten noch eine 2:0-Führung gegen den Abstiegskandidaten. "Wir sagen es immer wieder und das Spiel gegen Bielefeld hat es erneut gezeigt: Wir brauchen über 90 Minuten sehr gute und stabile Leistungen, um in der Bundesliga erfolgreich zu sein", sagt Saier und nennt die Grundvoraussetzung für ein mögliches Ende der Schreckensserie in Dortmund: "Ohne Topleistung von uns über die gesamte Dauer wird dort nichts zu holen sein. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, zu versuchen, dass alle von uns ihre bestmögliche Leistung bringen."

Union und Gladbach als Mutmacher - Vereinsrekord winkt

Die jüngsten beiden Auswärtsauftritte in der Liga dienen dabei als kleiner Mutmacher: Sowohl bei Union Berlin (0:0) als auch beim 6:0-Rekordsieg in Gladbach blieb der SC ohne Gegentor, allerdings mit Flekken und Nico Schlotterbeck auf dem Platz. Drei weiße Westen in der Fremde in Serie wären eingestellter Vereinsrekord. Und dieser würde die Chancen auf den ersehnten Sieg in Dortmund deutlich erhöhen.