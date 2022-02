Freiburgs Joker: Beeindruckender Beleg für die Kaderqualität

Glück beim Strafstoß und wie die SC-Bankbelegschaft einen nicht wunschgemäßen Umgang mit der Führung rettete. Erkenntnisse nach Freiburgs 3:0-Sieg gegen Hertha BSC.

Einig waren sich die Freiburger, dass ihre frühe Führung durch Vincenzo Grifos kompromisslos verwandelten Strafstoß glücklich zustande gekommen war. "Es tut mir auch so ein bisschen leid für Hertha. Klar, natürlich ist ein bisschen Kontakt", sagte der Torschütze zum Zweikampf zwischen Linus Gechter und dem zu Boden gegangenen Roland Sallai: "Aber wir müssten und nicht beschweren, wenn er ihn nicht gibt."

Christian Streich wertete die Szene als "absolut strittig" und mutmaßte wahrscheinlich zutreffend, dass Schiedsrichter Sven Jablonski "im Nachhinein lieber laufen gelassen" hätte. Maximilian Eggestein ging auf dem Platz nach der im Normalablauf durch Sallais gute Kreuzbewegung knifflig zu bewertenden Szene von einem klaren Elfmeter aus, räumte im "Sky"-Interview nach Ansicht der TV-Bilder ein: "Man muss sagen, da haben wir Glück gehabt."

Verdient war die Freiburger Führung trotzdem, weil sich die SC-Profis in der ersten Hälfte durch Passsicherheit und gutes Positionsspiel klare Feldvorteile und ein deutliches Chancenplus erspielten. "Die zweite Halbzeit haben wir nicht mehr so dominant gestalten können", analysierte Eggestein und hob die "individuelle Klasse" des in dieser Phase immer besser ins Spiel kommenden Gegners hervor. Parallel büßten die Breisgauer an Druck im Pressing und allgemeinem Zugriff ein.

Warum reichte es dennoch zu einem gegentorfreien Sieg? "Letztendlich war der Schlüssel, dass die Jungs, die reinkamen, Frische gebracht und geholfen haben das Ding zu erhöhen und über die Zeit zu bringen", lobte Eggestein die Offensiv-Joker, die im Abstand von 18 Minuten als Duos den Rasen betraten. Erst der ballsichere Lucas Höler und der schnelle Kevin Schade, dann der kampfstarke Ermedin Demirovic und der wuselige Noah Weißhaupt. Das Quartett rettete letztlich die Umsetzung der nicht ganz so gut erfüllten, von Streich nach dem Sieg in Augsburg gestellten Aufgabe, mit einer Führung reifer umzugehen.

Das 2:0 leitete Höler mit starkem Laufweg und Pass auf Weißhaupt ein, der Günter bediente. Nach dessen Hereingabe wurde Demirovic vor dem Tor noch geblockt, aber Schade verwertete den Abstauber. Das 3:0 erzielte dann Höler im zweiten Versuch nach Weißhaupt-Flanke. "Dann kam diese Energie, die Hertha auch wehgetan hat, weil wir dann Zweikämpfe gewonnen haben und auch zu Torchancen kamen", freute sich Streich über diese außergewöhnliche Joker-Bilanz.

Streich: "So muss es sein in der Mannschaft"

Der zuvor fehlende Zugriff habe sich durch die Wechsel wieder verändert. "So muss es sein in der Mannschaft. Das macht mich am meisten glücklich, dass das funktioniert hat. Der Sieg kam zustande, weil eine richtige Mannschaft auf dem Platz stand, die nicht immer alles richtig gemacht, aber die gemeinsam diesen Sieg erkämpft und phasenweise auch erspielt hat", resümierte Streich.

Der verdiente, lediglich zu hoch ausgefallene Sieg gegen Hertha - vor allem ein eindrucksvoller Beleg für die beim SC in dieser Form vorher noch nie dagewesene Kaderqualität in der Breite. Die muss sich nun erneut bewähren in der Englischen Woche, erst im Pokal-Viertelfinale in Bochum und dann im Auswärtsspiel in Leipzig, einem direkten Konkurrenten um die Europapokalplätze.