Freiburgs Haberer vor Wechsel zu Union

Schon länger zeichnete sich der Abschied von Janik Haberer nach sechs Jahren beim SC Freiburg ab. Sein Ex-Klub Bochum war neben anderen Vereinen am ablösefreien Mittelfeldspieler interessiert, den es nun aber wohl zu einem Europacup-Starter zieht.

Neue Herausforderung an der Alten Försterei: Freiburgs Janik Haberer steht vor einem Wechsel zu Union. IMAGO/Beautiful Sports

"Es sieht so aus, dass - es ist nicht festgeschrieben bis jetzt - der Janik den Verein aller Wahrscheinlichkeit nach verlässt und eine neue Herausforderung sucht", sagte zuletzt Christian Streich am vergangenen Donnerstag: „Das ist okay. Er hat viele Jahre hier gespielt. Er hat sich voll für uns eingesetzt und wir haben uns voll für ihn eingesetzt."

Auch Köln, Mainz und Schalke interessiert - Union macht wohl das Rennen

Künftig wird sich Haberer für einen anderen Klub einsetzen und wohl in der Bundesliga bleiben. Lange Zeit schien unter anderem Bochum aussichtsreich im Rennen um den U-21-Europameister 2017 zu liegen. Für den VfL hatte der Mittelfeldmann als Leihgabe der TSG Hoffenheim in der Zweitligasaison 2015/16 als Stammkraft 33 Einsätze absolviert, war dabei auch als Scorer mit drei Toren und fünf Assists aufgetreten.

Es gab Gespräche mit den VfL-Verantwortlichen über eine mögliche Rückkehr. Doch wie der kicker aus dem Bochumer Umfeld erfuhr, musste der Klub letztlich eine Absage hinnehmen, weil Haberer ein ganz neues Kapitel aufschlagen möchte. Während sich nach kicker-Informationen auch Köln, Mainz und Schalke für Haberer interessierten, verdichten sich nun die Zeichen, dass es den 28-Jährigen in die Hauptstadt zieht, zum dortigen Europacup-Starter.

Vor Wiedersehen mit Heintz

Ein Wechsel zum 1. FC Union Berlin, dessen 4:1-Triumph in Freiburg Haberer am Samstag von der Bank aus verfolgte, soll demnach kurzfristig bevorstehen. Damit würde Haberer seinen langjährigen Teamkollegen Dominique Heintz wieder treffen, der bereits im Winter vom Breisgau nach Berlin-Köpenick gewechselt war. Seit 2016 bestritt Haberer für den Sport-Club 169 Pflichtspiele und erzielte dabei 13 Tore.