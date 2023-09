Freiburgs England-Premiere - Häcken erinnert Bayer an die Anfänge

Am Freitagmittag wurden die Europa-League-Gruppen ausgelost: Während der SC Freiburg durchaus attraktive Gegner bespielen muss, hatte Bayer 04 Leverkusen durchaus Losglück.

Am Freitagmittag wurden die Europa-League-Gruppen ausgelost. Weil ab 2024 die große Europa-League-Reform greift, sind vorerst letztmals 32 Mannschaften in diesem Wettbewerb dabei. Das gibt es zu den sechs deutschen Gegnern zu wissen.

SC Freiburg: Die Reise nach Piräus lohnte sich

West Ham United: Zum ersten Mal muss der SC Freiburg für ein Pflichtspiel auf die Insel. Die Hammers spielten bislang neunmal gegen deutsche Teams, unter anderem siegten sie 1965 im Finale des Pokalsieger-Cups gegen 1860 München. In diesem Jahrtausend gab es aber nur die Halbfinal-Duelle in der Europa League 2021/22 gegen Eintracht Frankfurt als man mit 1:2 (H) und 0:1 (A) den Kürzeren zog.

Olympiakos Piräus: Man traf sich bereits in der Vorsaison in der Europa League. In Piräus siegte Freiburg souverän mit 3:0. Am vorletzten Spieltag der Gruppenphase gab es dann in Freiburg ein 1:1. Der SC kam als Gruppensieger weiter, Piräus schied als Letzter aus.

TSC Backa Topola: Das wird wenig überraschend das erste Duell gegeneinander. Die Serben bestritten bislang überhaupt erst vier Europapokalspiele. 2020/21 gab es dabei ein legendäres 6:6 nach Verlängerung gegen FCSB in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation, das anschließende Elfmeterschießen verlor man dann.

Bayer 04 Leverkusen: Warnung vor Molde

Qarabag Agdam: Beide Teams treffen erstmals aufeinander. Qarabag spielte bislang aber bereits sechsmal gegen deutsche Klubs. Dabei gab es fünf Niederlagen und ein Unentschieden. 2010/11 unterlag man Borussia Dortmund in den Play-offs zur Europa League 0:4 und 0:1, 2013/14 ebenfalls in den Play-offs zur Europa League Eintracht Frankfurt 0:2 und 1:2. In der Vorsaison traf man in der Gruppenphase der Europa League auf den SC Freiburg. In Freiburg gab es eine 1:2-Niederlage, zu Hause trennte man sich 1:1.

Molde FK: Auch diese beiden Klubs standen sich noch nie in einem Pflichtspiel gegenüber. Leverkusen bestritt bislang vier Europapokalspiele gegen norwegische Klubs (alle gegen Rosenborg Trondheim in der Europa League). Dabei gab es vier gegentorfreie Siege bei insgesamt 7:0 Toren. Aber Achtung: Molde holte in sechs Spielen gegen deutsche Klubs (viermal VfB Stuttgart und zweimal TSG Hoffenheim) drei Siege und zwei Unentschieden bei nur einer Niederlage.

BK Häcken: Auch dieses Duell hat die Fußballwelt noch nicht gesehen. Gegen ein schwedisches Teams spielte Leverkusen bislang nur 1986/87 in der ersten Runde des UEFA-Pokals. Damals gab es ein souveränes 4:1 auswärts und 3:0 zu Hause gegen Kalmar FF. Es waren damals übrigens die ersten Spiele überhaupt in Leverkusens Europapokalgeschichte. BK Häcken traf bislang nur in der Quali zur Europa League 2018/19 auf einen deutschen Klub. Gegen RB Leipzig schied man nach einem 0:4 auswärts und einem 1:1 vor eigenem Publikum aber aus.