Freiburgs Ausrufezeichen und ein bisschen Romantik

Die Rückkehr von Matthias Ginter verdeutlicht den gestiegenen Stellenwert des SC Freiburg und beinhaltet ein Stück Fußballromantik. Diese entfaltet jedoch erst unter einer Voraussetzung den vollen Genuss. Ein Kommentar von kicker-Reporter Carsten Schröter-Lorenz.

Der Sport-Club leistet seit Jahren sehr gute, immer wieder profitable Aus- und Weiterbildungsarbeit. Jüngstes Beispiel: Nico Schlotterbeck. Nach vier Saisons in Freiburg will sich der 22-jährige Neu-Nationalspieler künftig beim BVB auf einem höheren Level durchsetzen und bringt den Breisgauern 20 plus mögliche fünf Millionen Euro Ablöse.

Normalerweise beginnt dann das Spiel von vorne. Die Verantwortlichen um Trainer Christian Streich verpflichten einen Profi, der erst einige Entwicklungsschritte zurücklegen muss, um überhaupt in die Nähe der zuvor eingebüßten Qualität zu kommen. In dieser Woche dokumentiert der Sport-Club allerdings, dass er selbst einen weiteren Schritt vorangekommen ist.

Für Neu-Nationalspieler Schlotterbeck (Zwei A-Einsätze) kommt ein aktueller, längst etablierter Nationalspieler: Matthias Ginter (46 A-Einsätze). Einen solchen hat Freiburg bisher noch nie verpflichten können. Obwohl für den Gladbacher Innenverteidiger keine Ablöse fällig wird, ist das ein Ausrufezeichen. Es dokumentiert den abermals gestiegenen Stellenwert des SC, der inzwischen mehr als 40 Millionen Euro für sein Profi-Ensemble aufwendet.

Zurück in die private und fußballerische Heimat

Ginter gesellt sich natürlich in den Kreis der Topverdiener um Kapitän Christian Günter. Die beziehen auch in Freiburg ein stattliches Millionengehalt. Ginter kassiert aber weniger als bisher in Gladbach und als das, was ihm andere Klubs in diesem Sommer boten. Der Kreis der konkret Interessierten umfasste Atletico Madrid, den FC Sevilla, Inter Mailand, AS Rom, Florenz und Aston Villa sowie Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim. Ginter aber wollte zurück in seine private und fußballerische Heimat. Zurück zu Streich und dessen Trainerkollegen, die er gut kennt und wegen deren fachlichen Expertise und inhaltlich tiefgründigen Arbeit schätzt. Danach sehnt sich Ginter. Mit Adi Hütter kam er in Gladbach nicht gut zurecht, was seit dem Winter auch immer mal wieder offen zu Tage trat.

Ginter ging 2014 als 20-jähriges Mitglied des Weltmeisterkaders wie Schlotterbeck den Weg von Freiburg nach Dortmund und brachte damals zehn Millionen Euro ein. Er wurde beim BVB Pokalsieger, gewann mit der deutschen Auswahl den Confederations Cup und Olympia-Silber, überzeugte vor allem in seinen fünf Jahren in Gladbach mit etlichen Top-Leistungen. Jetzt schlüpft Ginter wieder in das Trikot, das er bereits als Elfjähriger in der Freiburger Fußballschule trug und in dem er unter Streich den A-Juniorenpokal 2011 gewann. Er ist kein Alt-Star, der kurz vor dem Karrierewinter in der alten Heimat noch Applaus und Geld einsammeln will, sondern befindet sich mit 28 Jahren noch im besten Alter für ballspielende Leistungssportler.

Deshalb beinhaltet dieser Wechsel auch ein Stück echte Fußballromantik. Diese entfaltet allerdings erst unter einer Voraussetzung ihren vollen Genuss: Ginter sollte rasch wieder zu seiner Top-Form zurückfinden. Wenngleich beeinflusst durch die kollektive Gladbacher Schwäche und die Dissonanzen mit dem Trainer - auch für Ginter persönlich geht eine unterdurchschnittliche Saison zu Ende.