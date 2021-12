Freiburger Torpremieren - Demirovic und der Trainerkuss

Christian Streich veränderte trotz dreier Niederlagen in Serie nur wenig an seiner Elf und wurde beim 6:0 in Gladbach reich belohnt. Während drei Freiburger eine Torpremiere feierten, bekam ein noch glückloser Scorer der vorigen Saison zum Trost einen Kuss vom Trainer.

"Es war ein Hin und Her in der Woche, weil wir wahnsinnig enttäuscht waren nach dem 1:2 in Bochum. Es ging bei mir schon zwei, drei Tage", blickte Streich zurück: "Wir haben uns dann für eine Systematik entschieden, in der wir noch nicht gespielt hatten, wollten im 4-2-3-1 mutig draufgehen und weitermachen, egal, was ist."

Es passierte Traumhaftes. 2:0 nach fünf Minuten, 5:0 nach 25 Minuten und 6:0 nach 37 Minuten - der SC brannte gegen völlig überforderte Gladbacher ein Rekord-Offensivfeuerwerk ab. Dabei erwiesen sich die moderaten Veränderungen des Trainerteams, das nach drei Niederlagen in Serie in einem komplizierten Dilemma gesteckt hatte, als goldrichtig.

Streich und seine Mit-Trainer nahmen nur den zuletzt zu wenig zielstrebigen Woo-Yeong Jeong nach der Niederlage in Bochum aus der Startelf und brachten erstmals in dieser Saison Ermedin Demirovic von Anfang an. Der bosnische Nationalspieler, der vergangene Saison mit fünf Toren und zehn Assists in 30 Einsätzen (19-mal Startelf) einen starken Eindruck hinterlassen hatte, musste als einer der personellen Härtefälle während des Freiburger Rekordstarts lange auf eine echte Chance warten.

Eggestein und Schade zahlten das Vertrauen zurück

Demirovic verkörperte die einzige Spitze, Lucas Höler, der im 4-4-2 zuvor meist ganz vorne drin gespielt hatte, rückte auf die Zehnerposition. U-21-Nationalspieler Kevin Schade, der mit seinem Tempo auch eine gute Jokeroption gewesen wäre, blieb auf dem rechten Flügel. Der zuletzt nicht vollends überzeugende Maximilian Eggestein erhielt ebenso erneut ein Startelfmandat - auch, weil sein erster Konkurrent Yannik Keitel wegen muskulärer Probleme gar nicht erst mit nach Gladbach gereist war.

Besonders dieses Duo zahlte das Vertrauen schnell zurück. Eggestein, der einzige externe Sommerzugang, bürgte mit seinem ersten SC-Treffer für die wegweisende frühe Führung und Schade erhöhte dank seiner exzellenten Athletik kurz darauf per Kopf - das erste Tor des im Sommer aus der eigenen U 23 beförderten 20-Jährigen für die SC-Profis.

Beim 6:0 schaffte auch Nico Schlotterbeck seine heiß ersehnte Saisontorpremiere - nur Demirovic ging im Torreigen leer aus. Sein Schuss in der 18. Minute beim Stand von 3:0 parierte Yann Sommer, es war die einzige der ersten sieben Freiburger Chancen, die der Gladbach-Keeper vereiteln konnte.

Der Kuss - auch ein psychologischer Kniff?

Bitter für den Stürmer, der aber durch leidenschaftlichen Einsatz und Präsenz überzeugte sowie den vorletzten Pass vor dem 2:0 auf Flankengeber Christian Günter spielte. Weil Streich weiß, wie gut gerade Demirovic nach dessen persönlich schwer verdaulichen Wochen ein Tor getan hätte, widmete er sich dem 23-Jährigen in besonderem Maße. Nach der Auswechslung in der 74. Minute nahm er ihn in den Arm und drückte ihm einen Kuss auf die Wange.

Vielleicht war das bei aller Wertschätzung auch ein psychologischer Kniff von Streich. Demirovic wird sich wohl lieber nochmal mehr anstrengen, um endlich wieder zu treffen als sich der Gefahr auszusetzen, erneut vom Trainer abgeknutscht zu werden.