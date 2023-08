Freiburger Startelf-Puzzle: Das sind Streichs Faktoren

Vor dem Spiel in Hoffenheim gibt Christian Streich Einblicke in seinen Plan gegen das "schwimmende Sturmduo" der TSG, die Krux mit den Fitnesszuständen und die Freiburger Transferbemühungen.

Rätselt noch, wer in Hoffenheim in der Startelf steht: Freiburgs Trainer Christian Streich. IMAGO/Fotostand

Es ist nicht die einfachste Vorbereitung gewesen, die Christian Streich in seinen gut elf Jahren als Freiburg-Coach erlebt hat. Wiederkehrendes Verletzungspech, nicht realisierbare Wunschspieler und zuletzt der knappe und mühevolle Pokalerfolg gegen Oberligist Oberachern. Doch vor dem Bundesligaauftakt bei der TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr LIVE! bei kicker) legt das 58-jährige SCF-Urgestein Wert darauf zu betonen: "Es war im Pokal keine unterirdische Leistung. Es war nicht alles falsch." Oberachern habe es dafür zu gut gemacht. Doch in der Liga erwarte den SC ein anderes Kaliber.

Mit den Kraichgauern komme eine "Wucht" auf die Breisgauer zu. Dabei hebt Freiburgs Trainer vor allem drei gegnerische Spieler hervor: Grischa Prömel, der nach der Rückkehr von seiner schweren Verletzung wie ein Neuzugang sei, und das "schwimmende Sturmduo" aus Wout Weghorst und Andrej Kramaric. "Kramaric bewegt sich viel zwischen den Räumen, damit er nicht greifbar ist. Er geht von dort aus aber auch immer wieder tief, während Weghorst als Zielspieler Bälle ablegt und dann in die Box reingeht." Für seinen Trainerkollegen Pellegrino Mattarazzo sei das "ideal".

Teamwork gegen Weghorst und Kramaric gefragt

Um die beiden Angreifer mit internationaler Erfahrung in den Griff zu kriegen, geht es Streich vor allem um ein Thema: Wann muss ich den Raum und wann den Mann verteidigen? Hier sieht er seine Innenverteidiger in Zusammenarbeit mit den zentralen Mittelfeldspielern in der Pflicht, das flexible TSG-Sturmpaar unter Kontrolle zu behalten. "Topspieler wie Nicolas Höfler oder Maxi Eggestein können das." Auf ersteren muss Streich allerdings in der Pre-Zero-Arena aufgrund einer Rot-Sperre aus der vergangenen Saison verzichten.

Eggestein hingegen wird laut Aussage des Coaches starten, nur ungewiss bleibt, mit welchem Nebenmann oder sogar welchen Nebenmännern: "Neben Maxi spielt Yannik Keitel oder Merlin Röhl. Oder beide spielen. Alles ist möglich." Röhl, einer der Vorbereitungs-Gewinner, hat seine im Pokalspiel erlittene Prellung gut weggesteckt und könnte auch als Zehner zusammen mit Eggestein und Keitel beginnen.

Nicht nur die Systemfrage ist zu klären

Generell sei die Startelf für den ersten Spieltag von mehreren Faktoren abhängig. Auf der einen Seite spiele die noch ungeklärte Frage nach der Grundordnung eine entscheidende Rolle, ob im 4-4-2 oder mit Dreierkette. Andererseits möchte Streich die enorme Körpergröße der Hoffenheimer Spieler beachten. "Sie sind gefährlich bei Standards. Kein Wunder, so extrem groß wie sie sind." Außerdem spielen die prognostizierte Außentemperatur von 34 Grad Celsius und die unterschiedlichen Fitnesslevels seiner Jungs eine prägende Rolle. "Wir brauchen Spieler, die 90 respektive 95 Minuten marschieren können", betont der Freiburger Coach.

Daher sei es auch im Bereich des Möglichen, dass einige Akteure nicht auf ihrer besten Position starten, dafür aber topfit sind. Nicht alle SC-Spieler sind bei 100 Prozent ihres Fitnesslevels, weil sie in der Vorbereitung immer wieder aufgrund von Verletzungen pausieren mussten. Bestes Beispiel dafür: Kapitän Christian Günter, der sich nach seinem Armbruch zum Vorbereitungsbeginn noch nicht bei voller Leistungsfähigkeit befindet, aber seine enorme Bedeutung für die Mannschaft nach der Einwechslung im Pokal mit seinem Distanztreffer unter Beweis stellten konnte.

Beim 30-jährigen Außenverteidiger hat sich Streich noch genauso wenig festgelegt, ob er starten wird, wie beim in der Vorbereitung überzeugend auftretenden Angreifer Rolland Sallai. "Bei Rolland geht es darum, dass er mit seinen Emotionen konstruktiv umgeht. Wenn er in regelmäßigen Abständen keine Bälle bekommt, wird er verrückt. Das muss er in gute Energie kanalisieren", erklärt Streich. Der ungarische Nationalspieler sei ein wahnsinnig guter Kicker, doch er habe noch nicht diese Effizienz, weil er sich in diesen Situationen verrückt macht, anstatt ein paar Sekunden zu warten, bis er den Ball dann kriegt.

Finanzstarke Klubs machen Freiburgs Transferzielen einen Strich durch die Rechnung

Ob Sallai in diesem Transferfenster noch mehr Konkurrenz auf seiner Position bekommt, ist noch offen. Der Stand ist weiterhin: Ein bis zwei Spieler könnten noch kommen. Streich verdeutlicht das Problem: "In der Offensive - mit unserer komplexen Spielaufgabe - brauchst du Alternativen. Momentan sind sie nicht so groß. Das beschäftigt mich natürlich." Der Coach verriet auch, dass zwei bis drei Spieler diesen Sommer nicht realisierbar gewesen sind. Der Grund liegt auf der Hand: "Zu viele Vereine zahlen für gute Spieler Summen, die unseren Rahmen sprengen. Wir können nicht Dinge tun, die uns in ein bis zwei Jahren voll auf die Füße fallen."

Angesprochen auf den neuen Konkurrenten aus Saudi-Arabien findet Streich klare Worte: "Du kannst Menschen über Fußball dazu bringen, manche Dinge nicht mehr zu hinterfragen. Und Saudi-Arabien will das Image verbessern. Topspieler in deinem Land geben dir natürlich ein positives Image. Vielleicht ist es dann insgesamt nicht so teuer für sie, obwohl es eigentlich viel Geld ist. Der Fußball ist hochpolitisch und wer was anderes behauptet, hat nicht richtig hingeschaut."

Ganz genau hinschauen wird SC-Coach Streich dann auch am Wochenende, ob seine Spieler eine bessere Leistung auf den Platz bekommen als vergangene Woche gegen Oberachern und ob der Matchplan gepaart mit seinen Personalentscheidungen aufgeht.