Freiburger Sorgen um Gregoritsch - Abwarten bei Sallai

Nach dem 3:3 im abschließenden Test gegen Racing Straßburg stand die Freiburger Offensive im Fokus. Vor allem wegen neuer Personalsorgen.

In der Sommertransferperiode hat der SC Freiburg seine Offensivabteilung personell aufgemotzt. Doch neben den schon länger verletzten Kevin Schade (Aufbau nach Bauchmuskel-OP) und Lucas Höler (Reha nach Mittelfußbruch) drohen weitere Ausfälle.

Nach dem ersten von drei am Samstag im abschließenden Test gegen Straßburg gespielten, 45-minütigen Dritteln musste Michael Gregoritsch in der Kabine bleiben. "Der Gegner kommt mit gestrecktem Bein und räumt ihn ab. Er konnte nicht weiterspielen, ich hoffe, dass es kein Bänderriss ist", sagte Streich über die Sprunggelenkblessur des aus Augsburg gekommenen Stürmers. Anfang der Woche wird mit einer Diagnose gerechnet, von der sich mutmaßlich ableiten lässt, ob Gregoritsch beim Pokalauftakt nächsten Sonntag in Kaiserslautern am Start sein kann.

Das ist auch bei Roland Sallai noch nicht sicher. Der ungarische Nationalspieler fehlte gegen Straßburg wegen muskulärer Probleme. "Wahrscheinlich haben wir ihn gerade noch rechtzeitig rausgenommen. Wir müssen schauen, wie er am Mittwoch ins Rennen kommt", hofft der SC-Coach auf eine baldige Rückkehr.

Kyereh zunächst wohl nur Joker

Zurück aus dem Verletztenstand ist Daniel-Kofi Kyereh. Der Sommerzugang vom FC St. Pauli absolvierte nach Rückenbeschwerden und einer Muskelverhärtung seine ersten gut 15 Minuten im SC-Dress und bekam nicht nur wegen seines exzellent platzierten Kopfballtreffers zum 3:3 Lob von Streich. Der 57-Jährige stellte jedoch klar, dass "Kyereh noch Zeit braucht". Mit dem spielstarken Zehner ist also zunächst nur als Joker zu rechnen.