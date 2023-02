Freiburger Pokalarbeit: Eine steile These und "Weltklasse"-Petersen

Der SC Freiburg tat sich in Sandhausen lange schwer, steht aber im DFB-Pokal-Viertelfinale. Eine traditionelle Stärke und ein zuletzt selten gewordener Nils-Petersen-Moment reichten für einen 2:0-Arbeitssieg, der nur am Ende ein wenig glänzte.

Der SV Sandhausen beschränkte sich fast nur auf taktisch disziplinierte, stabile Defensivarbeit. Ein solches schwer zu knackendes Bollwerk, in Kombination mit dem nicht gerade riesigen Selbstvertrauen der Freiburger Profis nach dem 1:5 in Dortmund, der zweiten Klatsche binnen zwei Wochen nach dem 0:6 in Wolfsburg, führte am Dienstagabend zu einem wenig ansehnlichen DFB-Pokal-Achtelfinale für den neutralen Zuschauer.

Freiburg bemühte sich um ein konstruktives Angriffsspiel, nutzte die gesamte Breite des Feldes und attackierte meist über die rechte Seite, wo Roland Sallai nach einer bisher unzufriedenstellenden Saison mit einer schweren Verletzung (Augenbodenfraktur) eine erfreuliche Leistung zeigte. Im Abschluss bei den vereinzelten Torchancen fehlte es dem SC-Team aber an Konsequenz - vor allem dem unglücklich agierenden Michael Gregoritsch -, sonst oft an Esprit im Zusammenspiel sowie am richtigen Entscheidungsverhalten, um weitere Gelegenheiten zu generieren.

Grifo: "Jeder Bundesligist würde sich hier schwertun"

"Du musst geduldig sein, es ist kein Wunschkonzert am Dienstagabend in Sandhausen. Die geben dir nicht die Räume, die du dir wünschst", sagte Vincenzo Grifo und behauptete: "Jeder Bundesligist würde sich hier schwertun, weil Sandhausen gut und kompakt verteidigt." Eine eher steile These. Der SVS steht im Keller der 2. Liga, am Freitagabend hatte Tabellenführer Darmstadt dank effizienter Chancenverwertung glatt mit 4:0 in Sandhausen gewonnen.

Sei's drum. Grifo konnte mit zufriedenem Gemütszustand seine Analyse formulieren, auch er hatte beim SVS gewonnen. Vor allem im Pokal zählt das Ob mehr als das Wie. "Sandhausen hat kaum aufs Tor geschossen. Wir haben es kontrolliert, das ist gut. Wir sind weitergekommen, das ist die Hauptsache", lenkte Grifo den Blick vom eigenen Angriffsspiel auf die positiven Erkenntnisse.

Tatsächlich verteidigte der SC selbst gut und ließ nur zwei Chancen von einem offensiv sehr harmlosen Gegner zu. Allerdings eine große kurz vor Schluss bei 1:0-Führung. Noah Atubolu, Back-up von Stammtorwart Mark Flekken, parierte im Eins-gegen-eins jedoch den Schuss von Christian Kinsombi aus wenigen Metern Torentfernung.

Grifo lobt Atubolu: "Die 30 gesparten Minuten sind Gold wert"

"Er ist ein sehr guter, hungriger Torhüter, der sehr gut an sich arbeitet. Es freut mich sehr für Atu, er hat total viel Potenzial, ist aber bodenständig", sagte Grifo über den U-21-Nationalkeeper, der lange gar nicht gefordert war, dann entscheidend rettete und so mit dieser einen Aktion zum Spieler des Spiels avancierte. Seine Kollegen blieben schlicht unter ihren Möglichkeiten, Atubolu ersparte ihnen die Verlängerung.

"Die 30 gesparten Minuten sind Gold wert", meinte Grifo mit Blick auf das samstägliche Landesduell mit dem VfB Stuttgart. Grifo spielte wie viele Kollegen nicht gut, leitete mit seinem stark vors Tor gezogenen Eckball aber das Eigentor von Hamadi Al Ghaddioui ein. "Wir haben jahrelang dafür trainiert, dass die Gegner vor unseren Standards Respekt haben. Die sind heutzutage im Fußball so oft der Dosenöffner", betonte der italienische Experte für ruhende Bälle.

Grifo half, die Dose zu öffnen - und Nils Petersen machte den "Deckel drauf". SVS-Keeper Patrick Drewes war in der Nachspielzeit ein Befreiungsschlag misslungen, der Ball rollte in der Nähe des Strafraumecks in die Füße von Petersen, der ihn mit links im schönen Bogen oben ins lange Eck des verwaisten Tores zirkelte. "Kann man nicht besser machen, absolut Weltklasse", verteilte Grifo ein Kompliment unter Präzisionsschützen.

Ich bin ein Vollstrecker, wenn die Tore ausbleiben, fehlen die Argumente, mehr zu spielen. Nils Petersen

Für Petersens war es erst der zweite Saisontreffer, zuvor hatte er nur per Strafstoß im Europa-League-Spiel bei Qarabag Agdam getroffen. "Jedes Tor tut gut. Wenn die Tore ausbleiben, tut es immer weh", sagte der 34 Jahre alte Routinier, der keine Startelfansprüche stellt, die Qualitäten der Rivalen Gregoritsch und Lucas Höler anerkennt, aber wieder in seinem Fachgebiet als Joker glänzen konnte: "Ich bin ein Vollstrecker, wenn die Tore ausbleiben, fehlen die Argumente, mehr zu spielen."

Mit diesem Traumtor verzierte Petersen den sperrigen Arbeitssieg zumindest mit einem Schmuckrand. Den erwärmenden Höhepunkt des mit Blick auf Spielniveau und Temperaturen unterkühlten Pokalabends feierten der schnell in einer großen Jubeltraube verschwundene Petersen sowie die gut 6000 akustisch dominanten Freiburg-Fans entsprechend.

"Sensationell" fühlte es sich für Petersen vor der "eigenen Kurve" an: "Wir wussten, wir sind im Viertelfinale." Dort soll nicht Endstation sein. "Wir waren nie eine große Pokalmannschaft, jetzt wollen wir es sein, weil wir einmal das Finale in Berlin genießen durften und wieder erleben möchten, um es vielleicht am Ende besser zu machen", sagte Petersen, der nun auf Losglück und ein Heimspiel hofft.