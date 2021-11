Freiburger Höhenflug: Heintz ist der "größte Härtefall"

Gerade im Abwehrzentrum werde es diese Saison harte Entscheidungen geben, kündigte Christian Streich früh an. Am heftigsten hat der große Konkurrenzkampf bei den erfolgreichen Freiburgern bislang den erfahrensten Innenverteidiger getroffen: Dominique Heintz. Dessen Vertrag endet im Sommer.

In der laufenden Saison meistens nur in der Zuschauerrolle: Dominique Heintz. imago images/Beautiful Sports

Am Donnerstag vergangener Woche spielte Dominique Heintz im SC-Trikot 90 Minuten Fußball, beim 2:1-Testspielsieg in Karlsruhe. Was vor einiger Zeit noch zum wöchentlichen Alltag des 28-Jährigen mit der Erfahrung von 181 Bundesligapartien (vier Tore) gehörte, ist inzwischen eine extreme Seltenheit geworden. Genauer gesagt: In einem Pflichtspiel war das letztmals am 24. April 2021 der Fall, beim Freiburger 1:1 gegen Hoffenheim am 31. Spieltag der abgelaufenen Spielzeit.

Und diese Saison? Sind ganze 29 Pflichtspielminuten für den Mann mit der Nummer 23 notiert. Am ersten Spieltag wurde Heintz beim 0:0 in Bielefeld von Streich eingewechselt. Seitdem verfolgt er den Höhenflug seiner Mannschaft als Mitglied der Ersatzbank oder gar als Tribünengast. Am 6. und 10. Spieltag war kein Platz für Heintz im 20er Kader. Hartes Brot für einen, der noch in seiner Premierensaison 2018/19 für den SC in jedem der 36 Pflichtspiele in der Startelf gestanden und in seinen drei Jahren zuvor beim 1. FC Köln nur insgesamt sechs Bundesligapartien verpasst hatte.

30, 23, 1

2019/20 kam der Linksfuß auf 30 Pflichtspieleinsätze für den Sport-Club, vergangene Saison, als bereits phasenweise die Positionsrivalen Philipp Lienhart, Manuel Gulde und Keven Schlotterbeck ohne ihn eine erfolgreiche Dreierkette bildeten, waren es noch 23 Auftritte in Liga und Pokal. Nun fast die Nulldiät. "Heintzi ist gerade der größte Härtefall im Kader", weiß auch Sportdirektor Klemens Hartenbach und bringt sein Bedauern darüber zum Ausdruck, ist Heintz doch nicht nur ein lebensfroher, netter, bodenständiger Mensch, sondern auch ein verlässlicher, tadelloser Sportsmann, der obendrein so gut wie nie verletzt ist: "Das tut jedem von uns Verantwortlichen am meisten weh, weil er so ein guter Typ ist. Aber so ist der Sport, es geht um sportliche Entscheidungen."

Kein Vorbeikommen an Nico Schlotterbeck

Und die Entscheidung, die Heintz betrifft, steht gerade wie eine glatte Eins: Der nach seinem Leihjahr von Union Berlin zurückgekehrte Nico Schlotterbeck präsentiert sich als linkes Glied der Dreier- oder Viererkette in herausragender Form. Der U-21-Europameister von 2021 ist mit einem Schnitt von 2,55 derzeit hinter den Stürmern Lewandowski, Haaland und Poulsen viertbester Feldspieler nach kicker-Noten, wurde dank seiner Leistungen in allen drei Länderspielphasen seit dem Sommer von Hansi Flick für die deutsche A-Nationalmannschaft berufen.

Schlotterbeck punktet vor allem durch konsequentes Zupacken im Zweikampf, gutes Passspiel im Aufbau sowie dynamische Vorstöße, die das SC-Angriffsspiel beleben. Zusammen mit Lienhart und Gulde bildet er eine Dreierkette - zweimal startete er nur mit Lienhart in einer Viererreihe -, die großen Anteil daran hat, dass Freiburg bisher mit neun ligaweit die wenigsten Gegentreffer kassierte und sensationell auf Platz drei steht.

Da hilft bei aller Enttäuschung nur eins: Jeden Tag im Training Gas geben, um für Tag X vorbereitet zu sein. Sportdirektor Klemens Hartenbach

"So etwas kann Teil des Profilebens sein. Heintzi erlebt zum ersten Mal in seiner Karriere eine so extreme Phase. Da hilft bei aller Enttäuschung nur eins: Jeden Tag im Training Gas geben, um für Tag X vorbereitet zu sein", sagt Hartenbach. Heintz ist kein Typ, der sich hängen lässt. Im Sommer dürfte er allerdings höchstwahrscheinlich Abschied aus Freiburg nehmen, dann endet sein Vertrag.

Zweiter Härtefall: Keven Schlotterbeck

Spannend, wie oft er bis dahin noch zum Einsatz kommt. Eventuell ist Streich schon am Sonntag gegen Frankfurt erstmals zu einem Wechsel in der Innenverteidigung gezwungen. Nico Schlotterbeck musste wegen muskulärer Probleme die Reise zur Nationalelf absagen und nahm zu Beginn der Woche noch nicht am Teamtraining teil. Neben Heintz steht ein zweiter Härtefall bereit: Keven Schlotterbeck. Nicos älterer Bruder, vorige Saison 24-mal im Einsatz, kommt bisher erst auf zwei Mini-Einsätze in der Liga, konnte jedoch zuletzt immerhin mit einem guten 120-Minuten-Auftritt samt wichtigem Treffer beim knappen DFB-Pokalsieg in Osnabrück für sich werben.