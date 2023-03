Freiburger Erfolgsduo verlängert vorzeitig bis 2027

Der SC Freiburg hat die Verträge mit den Vorständen Oliver Leki und Jochen Saier langfristig verlängert. Leki gehört aktuell zu den mächtigsten Personen im deutschen Profifußball.

Auf dem Spielfeld wirkten sie nicht mit, und doch zählen Oliver Leki und Jochen Saier zu den großen Erfolgsgaranten der jüngeren Freiburger Vereinsgeschichte. Nun verlängerten die beiden Vorstände ihre noch bis 2024 gültigen Verträge vorzeitig bis zum Jahr 2027. Das gab der SC am Montag bekannt. Beide werden dann weit über ein Jahrzehnt für den Klub tätig gewesen sein.

Leki, zuvor beim 1. FC Köln tätig, war im Herbst 2013 als Geschäftsführer nach Freiburg gekommen und ist seit 2014 als Vorstand für die Bereiche Finanzen, Organisation und Marketing zuständig. Saier, mit 44 Jahren sechs Jahre jünger, arbeitet sogar schon seit 2002 hauptamtlich für den SC. Bis 2013 leitete der studierte Diplom-Sportökonom die Freiburger Fußballschule, wurde anschließend an der Seite von Klemens Hartenbach Sportdirektor und stieg im Oktober 2014 zum Sportvorstand auf. Dabei ist er für den gesamten sportlichen Bereich, also auch für die Abteilung Frauen- und Mädchenfußball sowie das Nachwuchsleistungszentrum verantwortlich.

"Die wohl erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte"

Sie prägten also maßgeblich eine Zeit, in der die Freiburger nicht nur sportlich neue Sphären erreichten. Aktuell spielt die Mannschaft von Trainer Christian Streich - in einem neuen Stadion - als Tabellenfünfter um die erstmalige Champions-League-Qualifikation und als Viertelfinalist um den DFB-Pokal mit, dessen Finale sie 2021/22 bereits erreichte. In der Europa League geht es im Achtelfinale ab diesem Donnerstag gegen Juventus Turin ums Weiterkommen.

"Der SC Freiburg durchläuft derzeit sportlich, wirtschaftlich und organisatorisch die wohl erfolgreichste Zeit seiner Vereinsgeschichte", sagt der SC-Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Heinrich Breit. "Oliver Leki und Jochen Saier haben diese positive Gesamtentwicklung in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet und geprägt. Wir freuen uns sehr, dass wir die Verträge mit beiden Vorständen vorzeitig verlängern konnten.

Für Breits Stellvertreter Johannes Baumgartner stehen Leki und Saier "mit ihrer langjährigen Vereinszugehörigkeit für die personelle Kontinuität, die unseren Verein aus und stark macht. Wir sind als Aufsichtsrat überzeugt, dass sie mit ihrer nachgewiesenen Kompetenz und ihrer Persönlichkeit unseren Verein weiter erfolgreich führen werden."

Leki steht aktuell an der DFL-Spitze

Mit Leki haben die Freiburger aktuell sogar eine der mächtigsten Figuren im deutschen Profifußball in ihren Reihen. Das DFB-Präsidiumsmitglied steht noch bis zum Saisonende gemeinsam mit Axel Hellmann interimsweise an der Spitze der DFL. Dort sitzt Leki seit 2019 auch im Aufsichtsrat, lässt dieses Amt aktuell jedoch ruhen. Saier ist seit 2016 Mitglied der DFL-Kommission "Fußball".

"Der SC Freiburg ist für mich in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes, und ich fühle mich dem Verein sehr verbunden", sagt Leki. "Ich freue mich auf die nächsten Jahre und bin überzeugt, dass wir die positive Entwicklung der vergangenen Jahre gemeinsam erfolgreich fortsetzen werden."

Auch Saier ist stolz auf seine lange Klubzugehörigkeit: "Den Weg des SC seit nun mehr als 20 Jahren begleiten und mitprägen zu dürfen, bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich, auch weiterhin Teil dieses besonderen Vereins zu sein, der sich schrittweise und kontinuierlich entwickelt hat und sich durch eine echte Zusammenarbeit auf den unterschiedlichsten Ebenen auszeichnet."