Freiburger Einspruch? Zwischen drohender Unruhe und Wettbewerbsintegrität

Am Montag wollen die Verantwortlichen des SC Freiburg erklären, ob sie wegen des Münchner Wechselfehlers Einspruch gegen die Spielwertung der 1:4-Niederlage einlegen. Ein Abwägungsprozess zwischen drohender Unruhe bei wenig Erfolgschancen und einer gefühlten Pflicht im Sinne der Wettbewerbsintegrität.

Sportvorstand Jochen Saier und Co. zweifeln den sportlich verdienten Bayern-Sieg nicht an, befinden sich dennoch in einem komplexen Beratungsprozess. Die zentrale Frage für sie: Welche Konsequenzen für die eigenen Abläufe zöge ein Einspruch nach sich?

Bei einer mündlichen Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht wäre mit der Zeugenvorladung von Nico Schlotterbeck und großen Teilen des Betreuer- und Trainerteams nach Frankfurt zu rechnen, was den Trainingsbetrieb einschränken würde. Zudem müssten die SC-Akteure für einen erfolgreichen Einspruch versuchen nachzuweisen, dass der FC Bayern die Hauptschuld am Wechselfehler trägt und nicht das Schiedsrichterteam.

All das würde, vor allem medial, auf ein Duell Freiburg gegen Bayern hinauslaufen, das in der entscheidenden Saisonphase großes Ablenkungs- und Unruhepotenzial birgt, womöglich über Wochen. Besonders gefährlich für einen Klub, der seine Stärke vor allem aus ungestörter Arbeit im Kollektiv generiert und in dieser Saison noch gute Chancen auf einen außergewöhnlichen Erfolg besitzt: die Europacup-Teilnahme. Dafür ist nach zuletzt nur einem Punkt aus den Spielen gegen Fürth (0:0) und München volle Fokussierung nötig.

Ein Einspruchsverzicht könnte die Vereinsinteressen, zu deren Wahrung der Vorstand verpflichtet ist, eventuell also besser wahren als der juristisch wenig aussichtsreiche Kampf um drei zusätzliche Punkte. Dem gegenüber steht jedoch die gefühlte Pflicht im Sinne der Wettbewerbsintegrität, über mögliche Folgen des Münchner Wechselfehlers verhandeln zu lassen. Dafür wäre ein Freiburger Einspruch Voraussetzung.