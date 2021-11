Freiburger Duo in die Nationalelf berufen

Erstmals seit Luca Waldschmidt und Robin Koch wurden am Freitag wieder zwei Spieler des SC Freiburg in die Nationalelf berufen.

Nico Schlotterbeck (21) und Christian Günter (28) haben es in die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick geschafft. Für Schlotterbeck ist es die dritte Nominierung in Serie, einen Einsatz verzeichnet der Youngster bislang aber noch nicht. Günter (3 Länderspiele) war zuletzt bei der EM 2021 unter Joachim Löw dabei, blieb aber ohne Einsatz. Er wird erstmals von Flick berücksichtigt.

Als der Sport-Club letztmals zwei Spieler zur DFB-Auswahl schickte, hießen diese Luca Waldschmidt und Robin Koch - im November des vergangenen Jahres im Rahmen der Nations League. Der Angreifer spielt aktuell beim VfL Wolfsburg, Koch bei Leeds United in der Premier League.

Die Nationalmannschaft spielt in den letzten beiden Partien des Kalenderjahres am 11. und 14. November im Rahmen der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein und in Armenien.