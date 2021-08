Freiburg zwingt BVB in die Knie - Gegentore und Hiobsbotschaften für Gladbach

Borussia Dortmund kassierte in Freiburg an diesem 2. Bundesliga-Spieltag die erste Niederlage der noch jungen Saison. Dagegen herrschte Partystimmung bei Aufsteiger Bochum. Durch den Sieg in Berlin schnappte sich Wolfsburg derweil die Tabellenführung. Am Abend zeigte Leverkusen ein Offensivspektakel, Gladbach litt dabei.

Freud und Leid in der Bundesliga am 2. Spieltag: Freiburg und Wolfsburger feierten, Gladbach ging baden. imago images (3)

Leverkusen - Gladbach: Erster Bundesliga-Sieg für Seoane

Im Abendspiel am Samstag setzte sich Bayer Leverkusen mit 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach durch und bescherte Trainer Gerardo Seoane damit den ersten Bundesliga-Sieg. Gladbach erlebte einen Abend zum Vergessen: Ein Eigentor Sommers leitete die Niederlage ein, Thuram, Lainer, Ginter und Plea mussten angeschlagen den Platz verlassen - und Kapitän Stindl verschoss einen Elfmeter. Am Ende stand ein souveräner und niemals gefährdeter Erfolg für die spielfreudige Werkself, der durchaus noch höher hätte ausfallen können.

Freiburg - Dortmund: Grifos Freistoß leitet den Sieg ein

Dem fulminanten Auftakt gegen Frankfurt ließ Dortmund in Freiburg nun eine enttäuschende Niederlage folgen. Während beim BVB Malen erstmals in der Startelf stand, erwischte der Sport-Club einen Traumstart mit Traumtor: Grifo verwandelte einen Freistoß zum frühen 1:0. Wenig später vergab Bellingham für die Gäste die schnelle Chance zum Ausgleich. Der Engländer traf nach einer halben Stunde zudem noch den Pfosten. Für die Breisgauer ließ Jeong das 2:0 aus kurzer Distanz liegen. Doch der SC baute in der zweiten Halbzeit seine Führung dennoch aus. Sallai schloss einen Konter aus kurzer Distanz ab. Der komfortable Vorsprung war aber schnell dahin, da Keitel unglücklich ins eigene Tor traf - nur noch 2:1. Doch den knappen Sieg brachten die Breisgauer über die Zeit.



Sommerfest im Breisgau: Der SC feiert den Sieg gegen den BVB mit seinen Fans. imago images/Jan Huebner

Frankfurt - Augsburg: Trainer Glasner bleibt ohne Sieg

Die Eintracht ging nach dem verpatzten Auftakt in Dortmund mit fünf Veränderungen in die Partie, hatte zunächst aber Probleme gegen kompakt stehende Augsburger. Der FCA musste seinerseits früh wechseln, nachdem Niederlechner und Hinteregger zusammengerasselt waren. Vor der Pause kamen die Hessen etwas auf, aber torlos ging es in die zweite Hälfte. Frankfurt war deutlich besser in der Folge, nutzte aber seine Chancen nicht, nach einem Fehler von Trapp hätte sogar der FCA in Führung gehen können. Letztlich konnte die SGE auch im dritten Pflichtspiel unter Trainer Oliver Glanser keinen Sieg feiern.



Hertha - Wolfsburg: Nmecha dreht die Partie kurz vor dem Ende

Hertha BSC enttäuschte in der ersten Hälfte gegen den VfL Wolfsburg über weiter Strecken. Der VfL war nicht nur das aktivere Team, sondern hatte durch Lacroix und Weghorst auch die besseren Möglichkeiten in Front zu gehen. Mit mehr Elan kam Hertha zurück und ging nach einem Strafstoß, den Lukabakio verwandelte, in Führung. Baku glich für Wolfsburg allerdings wieder aus. Kurz vor dem Ende traf Nmecha sogar noch zum 2:1-Sieg. Damit hat der VfL sechs Punkte auf dem Konto, während die Berliner bisher völlig leer ausgingen.

Bochum - Mainz: Holtmanns unglaubliches Solo leitet den Sieg ein

Im ersten Heimspiel gelangen dem VfL Bochum nicht nur die ersten Tore nach der Rückkehr in die Bundesliga, sondern gegen Mainz auch gleich noch der erste Sieg. Holtmann legte ein unglaubliches Solo auf den Rasen und tanze dabei die gesamte Defensive der Mainzer aus. Als Zoller auch noch traf, war die Party in vollem Gange, allerdings hatte er den Ball vor seinem Schuss an die Hand bekommen und der VAR kassierte den Treffer. Polter war es nach dem Wechsel, der gegen die weitestgehend harmlosen Mainzer auf 2:0 stellte und die Partystimmung wiederherstellte.



Fürth - Bielefeld: Trotz Überzahl wartet Fürth weiter auf den ersten Heimsieg

Nach dem völlig missratenen Auftakt beim VfB Stuttgart (1:5) war in Fürth Frustbewältigung angesagt. Doch daraus wurde nichts. Denn die Franken vergaben vor allem durch Abiama die ganz große Möglichkeit, kurz vor der Pause gegen Bielefeld in Führung zu gehen. Fast im Gegenzug folgte die Strafe: Klos traf per Kopf. Per Handelfmeter glichen die Hausherren nach dem Wechsel allerdings schnell wieder aus. Es kam noch besser, denn Schöpf handelte sich völlig unnötig seine zweite Gelbe Karte ein. Es wurde jetzt ein Spiel auf ein Tor, doch es wurde wieder nichts mit einem Heimsieg in der Bundesliga.



Leipzig - Stuttgart: RB unterstreicht Ambitionen

Als Tabellenführer reiste der VfB Stuttgart am Freitagabend nach Sachsen, schlug bei RB Leipzig aber hart auf den Boden der Tatsachen auf. Denn Leipzig zeigte sich extrem spielfreudig und feierte einen auch in dieser Höhe verdienten 4:0-Erfolg. Mit zwei Toren überragte Dominik Szoboszlai (38., 52.), Forsberg gelang ein Blitztor (46.) und André Silva feierte seine Premiere (65., Elfmeter). Leipzig gab damit die richtige Antwort auf die Auftaktpleite und bescherte Trainer Jesse Marsch den ersten Bundesligasieg. Der VfB muss Rang eins abgeben und bangt zudem um Sasa Kalajdzic, der sich kurz vor Schluss an der Schulter verletzte.

Hoffenheim - Union: Plötzlich Dreifachbelastung

Vertauschte Rollen im Kraichgau? Beim mehr als gelungenen Auftakt gegen Augsburg legte Kramaric die Tore auf (drei), die auf einmal der dahingehend normalerweise zurückhaltende Bruun Larsen schoss (zumindest eins). Und dann steht nach acht Monaten auch noch Geiger vor seinem Bundesliga-Comeback. Fehlt nur noch, dass sich Union am Donnerstag im Play-off-Hinspiel der Conference League (gegen Finnlands Tabellenzweiten Koupion PS) verausgabt, in der Angreifer Kruse eigentlich gar nicht spielen wollte.

Bayern - Köln: Anderes Auftreten

Naturgewalt Haaland hatte am 1. Spieltag zwei Tore geschossen, Kölns Kainz aber auch. Nun konnte der Norweger unter der Woche im Supercup gegen die Bayern allerdings weitgehend ausgeschaltet werden, vor allem durch die von Trainer Nagelsmann gelobte Defensive, die sich ja auch durch "viele hohe Ballgewinne" ausdrücken kann. Das soll nach einer wackligen Vorbereitung auch gegen den in Köln bejubelten "Baumgart-Fußball" gelingen. "Unsere Spielweise ist anders, unser Auftreten ist anders", beschwört Knipser Kainz. Aber auch Weltfußballer Lewandowski traf zuletzt wieder doppelt.