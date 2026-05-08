Freiburg winken gleich zwei Titel

Der SC Freiburg darf nach dem Einzug ins Europa-League-Finale vom ganz großen Jackpot träumen - und gleich zwei Titeln.

Lässt man die Meistertitel in der 2. Bundesliga außen vor, wartet der SC Freiburg in seiner 122-jährigen Klubgeschichte noch auf seine erste Trophäe. Das könnte sich schon bald ändern - und das gleich doppelt.

Am Donnerstagabend zog die Mannschaft von Trainer Julian Schuster mit einem 3:1-Sieg gegen Sporting Braga ins Finale der Europa League ein. Am Mittwoch, 20. Mai (21 Uhr), winkt in Istanbul der ganz große Jackpot. Mit einem Erfolg gegen Aston Villa um Europa-League-Experte Unai Emery, das im Halbfinale Nottingham Forest ausschaltete (0:1/4:0), wäre Freiburg nicht nur erstmals Europapokalsieger, sondern auch erstmals für die Champions League qualifiziert - und noch für ein weiteres Finale.

Am Mittwoch, 12. August (21 Uhr, beide LIVE! bei kicker), spielen der amtierende Europa-League-Sieger und der amtierende Champions-League-Sieger in Salzburg um den UEFA-Supercup. Der hat zwar im Vergleich zu den anderen Europacup-Wettbewerben keine allzu große Bedeutung, bringt aber neben einer weiteren Trophäe noch mal ein paar Millionen - vier für den Verlierer, fünf für den Gewinner - und einen Vorgeschmack auf die neue Saison in der Königsklasse. Schließlich würde Freiburg auf Paris Saint-Germain oder den FC Arsenal treffen.

Prestigeduell in Salzburg?

PSG ist Supercup-Titelverteidiger, gewann im Vorjahr im italienischen Udine im Elfmeterschießen gegen Tottenham Hotspur. Als einzige deutsche Mannschaft holte bislang der FC Bayern die Trophäe (2013, 2020), die bereits seit 1972 vergeben wird.

Sollte sich der Sport-Club tatsächlich für das Prestigeduell in Salzburg qualifizieren, würde er nach der WM im Sommer früher als alle anderen Bundesligisten in die neue Saison starten. Erst am Wochenende 21. bis 24. August steht die erste DFB-Pokal-Runde und der Franz-Beckenbauer-Supercup an, eine Woche später geht es in der Bundesliga wieder los.