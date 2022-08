Freiburg weiter im Rennen um Röhl

Eine Planstelle hat der SC Freiburg in seinem Mittelfeld noch frei. Die Breisgauer bemühen sich unter anderem um ein Drittliga-Talent.

Auf der Sechser-/Achter-Position gibt es die einzig noch offene Planstelle im Team von Christian Streich. Für den ablösefrei zu Union Berlin gewechselten Janik Haberer kam noch kein externer Ersatz. Bislang rückte nur der 19-jährige Robert Wagner aus der eigenen Drittliga-Mannschaft in den Profikader auf und ist Teil eines zentralen Quartetts, bestehend aus den gesetzten Nicolas Höfler (32) und Maximilian Eggestein (25) sowie U-21-Nationalspieler Yannik Keitel (22).

Quantitativ erscheint die Personaldecke für drei Wettbewerbe etwas dünn. Um allerdings Eigengewächs Keitel in seinen Entwicklungsmöglichkeiten durch Einsatzzeiten nicht zu sehr zu blockieren, soll kein arrivierter Profi kommen, sondern eher ein weiterer junger Herausforderer. Wie Merlin Röhl. Nach kicker-Informationen befindet sich der SC weiter im zähen Rennen um den U-20-Nationalspieler, der erst im Juli 2021 seinen Vertrag beim FC Ingolstadt verlängert hat. Der bayerische Drittligist möchte daher für sein seit 2018 ausgebildetes Talent eine möglichst hohe Entschädigung generieren.

Noch andere Kandidaten im Auge

Zuletzt soll der Austausch zwischen beiden Klubs intensiver geworden sein. Das Transferfenster ist zwar noch bis 1. September geöffnet, aber natürlich wollen gerne alle drei Parteien möglichst bald Klarheit. Röhl, der diese Saison schon drei Pflichtspiele für Ingolstadt absolvierte, zuletzt beim 4:0 bei Dortmund II als Torschütze in Erscheinung trat und am Mittwochabend mit dem FCI in Osnabrück gastiert, wird bei einem neuen Arbeitgeber naturgemäß Eingewöhnungszeit benötigen. Spannend, ob es der SC wird, der auch noch andere Kandidaten im Auge hat.

Keine Kandidaten für das Freitagsspiel gegen Dortmund sind die verletzten SC-Profis Kevin Schade (Bauchmuskel-OP), Lucas Höler (Mittelfußbruch), Lukas Kübler (Muskelblessur) und Kimberly Ezekwem (Muskelsehnenreizung). Immerhin traten die drei Erstgenannten im Rahmen ihres Aufbautrainings am Mittwoch in Dienstkleidung in Erscheinung. Höler und Kübler absolvierten Lauftraining und Schade ein Übungsprogramm auf dem Platz abseits des Mannschaftstrainings.