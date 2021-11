Freiburg: Warum drei personelle Änderungen Großes bewirken

Freiburg hat mit 22 doppelt so viele Punkte wie zum gleichen Zeitpunkt der vorigen Saison. SC-Urgestein Nicolas Höfler führt das vor allem auch auf drei personelle Veränderungen in der Stammformation zurück. Der Einsatz von zwei DFB-Auswahlspielern gegen Frankfurt steht auf der Kippe.

In die vergangene Spielzeit war der Sport-Club sehr schwach gestartet, hatte nach zehn Partien nur acht Zähler auf dem Konto, ehe er ab dem 11. Spieltag mit fünf Siegen am Stück eine imposante Aufholjagd startete. Grundlegend verändert hat sich der Kader im Sommer nicht, warum hatten die Breisgauer dann diesmal dank eines vereinsinternen Startrekords schon nach zehn Partien 22 Zählern gesammelt?

"Letzte Saison haben uns gerade auch durch meine Fehler Punkte gefehlt", startet Nicolas Höfler, der schon seine neunte Profisaison unter Christian Streich spielt, bei der Analyse im Gespräch mit dem kicker mit Selbstkritik: "Leistungsmäßig waren wir ganz oft gut dabei. Dass die Qualität damals auch schon vorhanden war, hat man dann etwa bei den fünf Siegen in Serie und dem 10. Platz am Ende gesehen. Wir haben es geschafft, unseren schon richtig guten Kader im Sommer in der Spitze noch zu verbessern."

"Flekki hat diese besondere fußballerische Komponente"

Die wenigen personellen Veränderungen beim von der großen Kontinuität im Führungsstab und in der Mannschaft profitierenden Sport-Club sind für den seit Jahren gesetzten Sechser wesentlich. In Person von Maximilian Eggestein hatte Höfler zuletzt im Zentrum einen neuen Partner. Der Ex-Bremer ersetzte als einziger externer Sommerzugang den nach Frankreich heimgekehrten SC-Rekordeinkauf Baptiste Santamaria. Zudem nahm Mark Flekken nach fast einjähriger Verletzungspause seinen Platz im Tor ein, und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck kehrte nach seinem Leihjahr bei Union Berlin zurück.

"Flekki ist auf der Linie und im Eins-gegen-eins richtig gut und hat diese besondere fußballerische Komponente", lobt Höfler: "Wenn ein Gegner denkt, ich laufe jetzt mal den Torwart an, damit er lang schlagen muss, lässt er ihn ins Leere laufen und baut flach von hinten auf, schlägt oder chippt den Ball auf den Punkt zum Mitspieler." Flekken führt mit einem Schnitt von 2,55 das kicker-Notenranking der Torhüter an.

"Mit Santa waren wir schon gut aufgestellt, aber Maxi macht es noch einen Tick besser"

Der jüngere Schlotterbeck-Bruder ist derzeit mit dem identischen Wert der viertbeste Feldspieler hinter den Stürmern Haaland, Lewandowski und Poulsen. Er ist in der Hauptstadt weiter gereift, kam als frisch gebackener U-21-Europameister und startete durch seine herausragenden Leistungen in die A-Nationalmannschaft durch. "Schlotti paart fußballerische Klasse mit großer Zweikampfstärke. Das ist vor allem für uns wichtig, wenn du weißt, du kannst auch mal einen Innenverteidiger im Eins-gegen-eins stehen lassen", sagt Höfler.

Und sein neuer Kollege im Maschinenraum des Mittelfelds? "Mit Santa waren wir schon gut aufgestellt, aber Maxi macht es mit seinem guten Spielverständnis noch einen Tick besser und die Kommunikation ist natürlich leichter. Es passt einfach und fühlt sich so an, als ob er schon länger bei uns wäre. Es müssen gerade Spieler auf der Bank sitzen, die die letzten Jahre gespielt haben. Die könnten auch jetzt ohne Probleme auflaufen. Das spricht für die Qualität, die wir inzwischen bei uns haben."

Die ist auch durch individuelle Verbesserung der Bestandsbesatzung gestiegen. "Was uns sehr viel besser macht, ist die Tatsache, dass Lucas Höler vorne die Bälle sehr gut hält oder per Kopf verlängert. Es gab in den letzten Jahr Phasen, da sind lange Bälle nach vorne gekommen, die haben wir verloren, dann kam die zweite und dritte Welle des Gegners. Jetzt können wir uns besser aus der Bedrängnis lösen, dem Pressing des Gegners entkommen", verteilt Höfler auch noch Komplimente an den Kollegen mit dem sehr ähnlichen Nachnamen, der gerade als Sturmspitze schwer wegzudenken ist.

Fallen Schade und Schlotterbeck gegen Frankfurt aus?

Gelegentlich für frischen Wind beim Überraschungsteam der Liga sorgte auch schon der im Sommer aus der eigenen U 23 beförderte Kevin Schade. Der 19-Jährige droht allerdings für das Spiel am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt auszufallen. Nach einem Schlag auf die Wade musste der Offensivspieler am Dienstagabend beim Spiel der deutschen U 21 gegen San Marino früh ausgewechselt werden. "Bei Druck schmerzt die Wade. Ich habe aber die Information von unseren Doc, dass es wohl nicht so lange dauern wird", sagte DFB-Coach Antonio Di Salvo.

Auch der Einsatz des von Höfler gelobten Nico Schlotterbeck steht auf der Kippe. Wegen muskulärer Probleme war der dynamische Linksfüßer diesmal gar nicht erst zum A-Nationalteam gereist und hat nach zwei Berufungen ohne Einsatz mutmaßlich sein geplantes Debüt verpasst. Am Donnerstag wird die Belastungsfähigkeit des 21-Jährigen getestet.

Im aktuellen kicker (Donnerstagsausgabe, ab Mittwochabend schon hier im eMagazine) spricht Nicolas Höfler im Interview über Komplimente nach Niederlagen, seine persönliche Krise 2020, die meist unterschätzte Gefahr am kurzen Pfosten, den Europapokal und seine persönliche "Katastrophe" durch das neue Stadion.