Freiburg warnt vor K.-o.-Tropfen im Stadion

Das Interesse in Freiburg für das Europa-League-Heimspiel gegen Juventus Turin war riesig - für Unruhe sorgen jedoch polizeiliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Verbreitung von K.-o.-Tropfen. Der SC warnt seine Fans.

Am vergangenen Sonntag gewann der SC Freiburg in der Bundesliga das badische Duell gegen die TSG Hoffenheim mit 2:1, in die Freude über den Sieg mischten sich aber auch Sorgen. Denn mehrere Stadionbesucher erstatteten im Nachhinein Strafanzeige, weil sie aus eigener Sicht Opfer sogenannter K.-o.-Tropfen geworden waren. Die Freiburger Polizei nahm eigenen Angaben zufolge Ermittlungen auf und bat Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden.

Auch der SC Freiburg reagierte und teilte auf der klubeigenen Website mit, dass es in der Bundesliga vermehrt Verdachtsfälle von K.-o.-Mitteln in Stadien geben und dass auch Freiburg betroffen ist. Die Breisgauer baten ihre Fans, vorsichtig zu sein und veröffentlichten darüber hinaus Verhaltenstipps.

Ganz wichtig sei, keine offenen Getränke von Unbekannten anzunehmen. Bestenfalls sollte man bestellte Getränke bei der Bedienung selbst entgegennehmen und selbige nicht unbeaufsichtigt stehen lassen.

Sollte es dennoch dazu kommen, dass man sich unwohl fühlt (Schwindel, Übelkeit, Orientierungslosigkeit, Sprachprobleme), wird angeraten, sich schnellstmöglich Hilfe beim Sicherheitspersonal, dem Sanitätsdienst oder der Fanbetreuung zu holen. Für den Fall, dass man Zeuge ist, soll man betroffenen Personen Hilfe anbieten, diese auf keinen Fall allein lassen und sich darum bemühen, diesen medizinische Hilfe zukommen zu lassen.

Auch verweisen die Freiburger darauf, dass in solchen Fällen etwaige "Behältnisse, aus denen getrunken wurde", sichergestellt werden sollten, da diese der polizeilichen Beweisaufnahme sehr dienlich sein können, selbiges treffe auf Urinproben zu, die "am besten kühl in Gefrier- oder Kühlschrank" verwahrt werden sollten.