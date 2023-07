Freiburg wächst und wächst: "Es gibt eine unfassbare Nachfrage"

Für das Geschäftsjahr 2022/23 wird der SC Freiburg Zahlen in neuen Sphären präsentieren. Finanzvorstand Oliver Leki freut das Wachstum auf allen Ebenen - das aber auch neue Herausforderungen birgt.

Auf die erste Champions-League-Teilnahme, die zwischenzeitlich in Sicht war, muss der SC Freiburg zwar noch ein wenig warten. Doch auch so scheint die Entwicklung des Bundesliga-Fünften kaum zu bremsen zu sein.

"Wir sind sportlich und wirtschaftlich weiterhin auf einem sehr guten Weg. Die Allerwenigsten hätten uns eine solche Entwicklung noch vor einigen Jahren zugetraut", schwärmt Oliver Leki, der seit 2014 als Vorstand für die Bereiche Finanzen, Organisation und Marketing zuständig ist und unlängst seinen Vertrag bis 2027 verlängerte, in der "Badischen Zeitung". "Auch für die abgelaufene Saison werden wir wieder exzellente Zahlen ausweisen können. So viel kann ich schon mal verraten."

Wie der kicker bereits im Mai berichtet hatte, wird der SC das Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Umsatzrekord abschließen. Nach 114,9 Millionen Euro in 2021/22 werden es um die 150 Millionen Euro sein, wozu auch das erstmals ohne Corona-Einschränkungen ausvermarktete neue Stadion beiträgt. "Hier haben wir uns eine gewisse Unabhängigkeit geschaffen", sagt Leki.

Was sind die nächsten Herausforderungen? "Es geht jetzt vor allem darum, das alles zu stabilisieren und mit Augenmaß weiterzuentwickeln", blickt der 50-Jährige voraus. "Wir haben inzwischen fast 60.000 Vereinsmitglieder. Auch daraus ergeben sich neue Aufgabenstellungen wie zum Beispiel für die Kommunikation oder das Ticketing. Es gibt eine unfassbare Nachfrage, wir können selbst unsere Mitglieder nicht mehr vollständig bedienen. Das ist schade, aber leider nicht zu vermeiden. Trotzdem müssen wir es bestmöglich steuern."

"Wir spielen immer noch über unseren Möglichkeiten"

Weil der SC einen erheblichen Teil der Zusatzerlöse als Erfolgsprämien für das starke Abschneiden zuletzt an das über Jahre sportlich wie gehaltstechnisch gewachsene Team sowie den Trainerstab weiterreicht, kratzt das Profibudget 2022/23 an der 60-Millionen-Euro-Marke. Da wirkt die in den vergangenen Jahren ausgerufene Zielsetzung Nichtabstieg überholt.

"Die Entwicklung ist großartig, und es ist das Ergebnis aus hervorragender Arbeit im sportlichen Bereich und gestiegenen finanziellen Möglichkeiten. Unser Ziel muss es sein, daran konsequent weiterzuarbeiten. Der SC Freiburg ist eine gute Adresse in der Bundesliga", sagt Leki dazu ausweichend. "Ehrlicherweise spielen wir mit unseren finanziellen Voraussetzungen immer noch über unseren Möglichkeiten. Auch wenn wir ein ganzes Stück aufgeholt haben."