Freiburg vor Topspiel-Dreierpack: "Wollen uns weiter oben rumtummeln"

Die drei Punkte in Gladbach waren wichtiger als der Tor- und Rekordrausch, findet Christian Streich. Für die Psyche, das Selbstwertgefühl und weil noch ein "extrem reizvoller" Topspiel-Dreierpack vor Weihnachten auf den Tabellenvierten aus Freiburg wartet.

Streich ist bemüht, den 6:0-Kantersieg in Gladbach möglichst nüchtern einzuordnen. "Gestern haben wir die Videoanalyse gemacht. Da hatten wir Dinge, die gut waren und Dinge, die wir besser machen müssen - wie üblich." Der Freiburger Trainer spricht am Donnerstag so, als erlebe er eine völlig gewöhnliche Trainingswoche nach einem völlig gewöhnlichen Spiel. Und geht dann doch noch einmal näher auf den höchsten Erfolg in der Freiburger Bundesligahistorie und seine Bedeutung ein: "So etwas passiert. Das hat ein paar Gründe, auch positive für uns, aber es müssen immer viele Sachen zusammenkommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand meint, dass es so weiter geht."

Statt rauschhafter Freude über das eigene Rekord-Spektakel herrschte im Freiburger Tross nach Ansicht von Streich ohnehin ein ganz anderes Gefühl vor: "Wir alle spürten eine riesige Erleichterung, weil wir uns für die wirklich ansprechenden Leistungen jetzt auch belohnen konnten." Gerade beim 1:2 in Bochum und dem 0:2 gegen Frankfurt zuvor hatten Aufwand und Ertrag in einem krassen Missverhältnis gestanden. "Die Woche nach Bochum war in der Findungsphase richtig anstrengend mit viel Frust. Mit der Perspektive, was in den nächsten acht Tagen noch auf uns zu kommt, war der Sieg sehr wichtig. Punktemäßig - aber auch für unsere Psyche, unser kurzfristiges Selbstwertgefühl und die Überzeugung, dass wir auch ein Spiel gewinnen können, wenn wir richtig ordentlich spielen."

Wird der Hinrunden-Rekord geknackt?

Das Siegesgefühl war dem SC aber nur kurzfristig während der überraschenden und überwiegend unglücklichen Phase mit drei Niederlagen in Serie abhandengekommen. Die Freiburger haben nämlich schon siebenmal in dieser Spielzeit drei Punkte ergattert und mit den aktuell 25 Zählern nach 14 Partien ihren bisherigen Bestwert eingestellt. Vor zwei Jahren hatte die Streich-Elf dieselbe Punktzahl drei Runden vor Weihnachten, holte in der englischen Woche aber nur noch einen Zähler (in Berlin, gegen Bayern und auf Schalke) und wurde am Saisonende Achter.

Den bisherigen Hinrunden-Rekord mit 33 Zählern aus der Saison 1994/95, die mit dem 3. Platz am Ende auch weiterhin die bisher beste in der SC-Historie ist, können die SC-Profis also nur mit einer makellosen englischen Woche knacken, die es in sich hat für den Tabellenvierten: Am Samstag kommt der Fünfte Hoffenheim, dann geht’s zum Sechsten Union Berlin, bevor das Heimspiel gegen den aktuell Dritten Leverkusen das Fußballjahr beschließt.

"Es sind attraktive Spiele"

"Es sind attraktive Spiele, die würde ich echt anschauen, wenn ich nicht dabei sein dürfte", sagt Streich, spürt als Beteiligter aber großen Erfolgshunger: "25 Punkte sind gut, aber wir wollen unbedingt mehr. Wie viele es werden, weiß ich nicht. Wir bewegen uns seit 14 Spielen in diesen Tabellenbereichen und wollen uns weiterhin, wenn es irgendwie geht, dort oben rumtummeln. Es wird eine sehr intensive Woche, die sportlich aber extrem reizvoll ist. Wir freuen uns auf die Spiele. Das merkst du in der Mannschaft."

Vergangene Saison holte der SC erstmals unter Streich neun Punkte in einer englischen Woche. Die Gegner Bielefeld, Schalke und Hertha rangierten seinerzeit aber alle in der unteren Tabellenhälfte - wie der SC selbst.