Freiburg vor KSC-Ablösung: "Wir sind noch nicht zufrieden"

Im August sagte Christian Streich, es wäre "Wahnsinn", den KSC diese Saison in der ewigen Tabelle zu überholen. Jetzt ist sein Team nur noch drei Punkte entfernt. Freiburgs Trainer zollt seinem Team großen Respekt - hat aber noch längst nicht genug.

Die 50-Punkte-Marke in der Bundesliga hat der Sport-Club mit dem Cheftrainer Streich bislang zweimal geknackt. 2012/13 zogen die Breisgauer zwischen zehrenden Kämpfen um den Ligaverbleib mit 51 Zählern als Fünfter sensationell in die Europa League ein. So wie vergangene Saison als Sechster - die 55 Punkte aus dem Mai 2022 sind der Bestwert unter Streich.

Wieder 50 Punkte holen trotz der Teilnahme an drei Wettbewerben - und damit nebenbei den badischen Rivalen Karlsruher SC in der ewigen Tabelle von Platz 19 verdrängen? "Wenn wir das diese Saison schaffen würden, das wäre Wahnsinn", hatte Streich Anfang August kurz vor dem Bundesligastart gesagt: "Nicht wegen des Einholens, das wäre mir relativ egal - sondern wegen der 50 Punkte."

Am Sonntagnachmittag, sieben Spieltage vor Schluss, könnte es schon so weit sein. Mit einem Sieg in Bremen stünde der SC bei 50 Punkten, 953 Zählern in 23 Spieljahren in der deutschen Eliteklasse und hätte den KSC (-315) dank der besseren Tordifferenz (-223) überholt. "Das und die 50 Punkte wären schöne Nebenerscheinungen, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm", sagte Streich am Freitag.

Seiner Mannschaft stellt er ein exzellentes Zwischenzeugnis aus: "Wir sind im Pokal noch dabei. In den drei Wettbewerben haben wir für unsere Möglichkeiten bis jetzt eigentlich das Maximale rausgeholt. Jetzt kannst du sagen, maximal wäre, wenn du gegen Juve auch noch weitergekommen wärst. Aber irgendwo sind dann ja auch Grenzen. Jetzt ist das 40. Spiel, wir hatten oft Saisons mit 36 Spielen. Wir hatten viele englische Wochen mit anspruchsvollen Gegnern. Im Pokal haben wir auch noch Bayern zugelost bekommen. Daher leistet die Mannschaft natürlich Enormes."

Ist aber noch längst nicht am Saisonende angekommen. Mit der Chance auf die zweite Finalteilnahme in Serie im Pokal und damit auf den ersten großen Titel sowie der erneuten Qualifikation für den Europacup - auch das erste Champions-League-Ticket ist möglich - hat der SC noch große Ziele vor Augen. "Wir sind noch nicht zufrieden, wir wollen das Maximale rausholen", betont Streich: "Deshalb heißt es, alle Kräfte sammeln."

Streich: "Das wäre überragend"

Die Mannschaft sei "körperlich und mental in einem sehr guten Zustand", trotz der doppelten Verausgabung gegen die Bayern. "Die Perspektive ist grundsätzlich gut, wir sind optimistisch und fahren mit einem guten Gefühl nach Bremen", sagt Streich, der seine Einschätzung vom August in ähnlichen Worten bestätigte: "Wenn du jetzt in Bremen gewinnen könntest am 28. Spieltag, wäre das überragend. Aber erst muss gespielt werden. Wir wissen, wie schwierig es ist, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Wir haben viele gewonnen in dieser Saison, viele waren eng."

Ein Dreier in Bremen werde nur mit einer "richtig guten Defensivleistung" gelingen. Sein Team dürfe die große Kopfball- und Abschlussstärke von Werder, insbesondere bei Flanken, nicht zum Tragen kommen lassen und müsse selbst "offensiv gute Akzente setzen". Das fiel den SC-Profis in den vergangenen Wochen allerdings schwerer als vor der WM-Pause.

Fragezeichen hinter Gregoritsch

Michael Gregoritsch wäre bei diesem Vorhaben ein wichtiger Faktor. Der Einsatz des Mittelstürmers steht wegen Sprunggelenksproblemen jedoch auf der Kippe, während der zuletzt meist überzeugend spielende Innenverteidiger Manuel Gulde wie erwartet ausfällt. Vor dem Fernseher hat der 32-Jährige am Sonntag vielleicht Zeit für den Blick auf die ewige Tabelle und welche Leistung er dort in fast sieben Jahren in Freiburg miterlebt hat. Als Gulde 2016 nach drei Jahren vom KSC kam, hatte Karlsruhe, das letztmals 2008/09 in der Bundesliga spielte, noch 318 Punkte Vorsprung vor dem südbadischen Rivalen…