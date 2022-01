Freiburg verspielt 2:0 - Hoffenheim jetzt Dritter - Leipzig gewinnt nach langer Überzahl

Der große Gewinner des Bundesliga-Nachmittags heißt TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer schoben sich durch einen Heimsieg über Augsburg auf den dritten Platz und vorbei an Freiburg und Leverkusen, die beide nicht über ein Unentschieden hinauskamen. Leipzig siegte deutlich gegen Mainz, Fürth holte gegen Stuttgart immerhin einen Punkt.

Lange in Überzahl: Leipzig schlägt Mainz deutlich

RB Leipzig ist mit einem 4:1 über Mainz 05 glänzend in die Rückrunde gestartet. Die spielentscheidende Szene ereignete sich bereits in der 20. Minute. Hack wehrte kurz vor der Torlinie einen Silva-Schuss mit dem Arm ab und sah die Rote Karte, Silva verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0 für RB (21.). In Überzahl war Leipzig dann überlegen, erhöhte kurz nach Wiederanpfiff durch einen schönen Abschluss von Szoboszlai (47.). Mainz schöpfte durch Lees Anschlusstreffer (57.) kurzzeitig Hoffnung - aber Leipzig schlug direkt und doppelt zurück: Der eingewechselte Nkunku (58.) sowie Silva mit seinem zweiten Tor (61.) sorgten für klare Verhältnisse.

Tah rettet Leverkusen einen Punkt gegen Union

Im Duell zweier Europapokal-Aspiranten haben sich Bayer 04 Leverkusen und Union Berlin die Punkte geteilt. Die Rheinländer dominierten die erste Hälfte über weite Strecken und belohnten sich schließlich durch Schicks 17. Saisontor (38.) - gingen aber trotzdem nicht mit der Führung in die Pause, weil Prömel nach einer Standardsituation zum 1:1 abstaubte (45.). Kurz nach Wiederbeginn schnürte der Mittelfeldmann sogar den Doppelpack und stellte den Spielverlauf damit zu diesem Zeitpunkt ein wenig auf den Kopf (49.). Leverkusen mühte sich in der Folge, scheiterte aber immer wieder am stark aufgelegten Union-Schlussmann Luthe, ehe Tah doch noch den 2:2-Endstand köpfte (84.). In den Schlussminuten schnupperte Union wieder am Sieg, Oczpikas Schuss in der Nachspielzeit prallte aber nur an den Pfosten (90.+3).

Lasme überrascht Uphoff: Freiburg verspielt 2:0

Eine schöne Direktabnahme von Haberer sorgte früh für die Führung der Breisgauer (6.), die auch in der Folge alles im Griff hatten und im zweiten Durchgang erneut einen Blitzstart erwischten: Jeong köpfte wenige Sekunden nach Wiederanpfiff das 2:0 (46.). Für Bielefeld sprach nicht mehr viel, doch Okugawa brachte die Ostwestfalen zurück (60.). Die lange Zeit souveränen Freiburger gerieten gehörig ins Wanken und fingen sich tatsächlich noch den späten Ausgleich durch Lasme (87.), bei dem Freiburgs Ersatzkeeper Uphoff gar nicht gut aussah.

Hoffenheim dreht Spiel gegen Augsburg und ist Dritter

Der große Gewinner des Spieltags heißt TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer schoben sich durch ein 3:1 über den FC Augsburg auf Tabellenplatz drei vor. Die TSG erwischte einen Blitz-Start, doch Dabburs Tor nach weniger als 60 Sekunden zählte wegen eines vom VAR aufgedeckten Handspiels des Stürmers nicht. Stattdessen führte nur kurze Zeit später Augsburg durch ein Kopfballtor von Gregoritsch (5.). Kurz vor der Pause schlugen die Hausherren in Person von Bebou zurück, der mit einem Doppelschlag binnen sechs Minuten die Partie drehte (38., 44.). Auf Seiten des FCA debütierte im zweiten Durchgang Rekordeinkauf Pepi, doch auch er konnte nichts mehr an der Niederlage ändern. Stattdessen stellte Raum (90.+3) in der Nachspielzeit den Endstand her.

Kalajdzics Comeback hilft nicht: Stuttgart enttäuscht offensiv in Fürth

Mit dem Comeback von Sasa Kalajdzic (erstes Spiel seit dem 2. Spieltag) hatte der VfB Stuttgart auf mehr Durchschlagskraft im Angriff gehofft, doch beim Schlusslicht aus Fürth taten sich die Schwaben offensiv enorm schwer. Der Tabellenletzte aus Franken hatte durch Kapitän Hrgota sogar die beste Chance der Partie (22.), Stuttgart kam erst gegen Ende der Partie noch einmal auf, aber nicht mehr zum Tor. Durch die Augsburger Niederlage schiebt sich der VfB dennoch auf Platz 15 vor.