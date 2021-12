Freiburg verpflichtet belgischen U-21-Nationalspieler Siquet

Der SC Freiburg hat seinen ersten Winterneuzugang vermeldet: Hugo Siquet kommt von Standard Lüttich.

Christian Streich darf sich ab der Rückrunde über einen neuen Rechtsverteidiger freuen: Der 19-jährige Hugo Siquet wechselt im Winter vom belgischen Erstligisten Standard Lüttich zum SC Freiburg. Das teilten die Breisgauer am Mittwochnachmittag mit.

"Wir verfolgen den Weg von Hugo schon seit seinen ersten Einsätzen für Standard", wird SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach zitiert. "Im vergangenen Sommer war die Umsetzung eines Wechsels noch nicht möglich, umso größer ist die Freude jetzt."

Siquet ist in Lüttich Stammkraft auf der rechten Abwehrseite, in allen 16 Saisonspielen stand er in der Startelf. Seit Juni ist das Eigengewächs des zehnmaligen Meisters und derzeitigen Tabellenzwölften belgischer U-21-Nationalspieler, feierte mit der Auswahl in fünf Spielen fünf Siege. 2020 absolvierte er außerdem sein erstes - und bisher einziges - Europa-League-Spiel. Sein Vertrag bei Standard lief noch bis 2024.

"Spielintelligenz, Energie, ständiger Vorwärtsdrang"

"Hugo kann in der Viererkette rechts hinten spielen und in der Dreierkette die rechte Bahn ausfüllen", so Hartenbach. "Seine Spielintelligenz, seine Energie und sein ständiger Vorwärtsdrang zeichnen ihn aus. Trotz allem sollte man nicht vergessen, dass er erst 19 Jahre alt ist. Gemeinsam wollen wir nun die nächsten Schritte seiner Entwicklung angehen und wir freuen uns wirklich sehr darauf."

Siquet, der die Rückennummer 2 erhält, freut sich in Freiburg auf einen "sehr ehrgeizigen und familiären Verein, der auf und neben dem Platz meine Werte abbildet". Über Ablösemodalitäten und die Vertragslaufzeit machten die Freiburger wie gewohnt keine Angaben.