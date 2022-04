Freiburg verlängert mit Schweizerin Xhemaili

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit der Schweizer Nationalspielerin Riola Xhemaili verlängert - kurz nach ihrem ersten Bundesliga-Treffer.

Die 19-jährige Xhemaili war im vergangenen Sommer in den Breisgau gewechselt und kam seither in 18 Bundesliga-Spielen für den Klub aus dem Breisgau zum Einsatz. Dabei bereitete die Schweizer Nationalspielerin fünf Tore vor und traf am vergangenen Spieltag gegen Sand erstmalig selbst.

"Riola ist noch sehr jung und hat viel Talent. Ich bin froh, dass sie ihre Entwicklung beim Sport-Club fortsetzen will. Sie hat den Sprung von der Schweizer in die deutsche Bundesliga geschafft. Jetzt geht es darum, sich Schritt für Schritt in dieser Liga zu etablieren", sagte SC-Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick in einer offiziellen Verlautbarung des Vereins.

Xhemaili selbst äußerte sich wie folgt: "Der SC Freiburg setzt Maßstäbe in der Entwicklung junger Spielerinnen. Ich fühle mich hier unglaublich wohl und spüre die Wertschätzung des gesamten Vereins. Diese positive Entwicklung möchte ich weiter verfolgen und einen großen Anteil daran haben, auf Augenhöhe mit den besten Teams Deutschlands zu konkurrieren." Über die Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart.