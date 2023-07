Freiburg und Meister Bayern eröffnen: Spielplan der Frauen-Bundesliga steht

Noch richten sich alle Augen auf die WM in "Down Under", doch schon in zwei Monaten geht es wieder los in der Bundesliga. Der DFB hat am Freitag den Spielplan für die Saison 2023/24 bekanntgegeben.

Sie treffen sich am 15. September wohl wieder: Meret Felde (li.) vom SC Freiburg und Lina Magull vom FC Bayern. IMAGO/CEPix