Freiburg trotzt dem Hexenkessel: Streichs Ärger lässt nach

Die Ausgangsposition für den Einzug ins Achtelfinale der Europa League ist gut - könnte aber noch viel besser sein. Doch trotz der schwachen Chancenverwertung beim 0:0 gegen den RC Lens besserte sich die Laune von Freiburgs Trainer Christian Streich.

Aus Lens berichtet Moritz Kreilinger

Es war zu befürchten, dass die Freiburger an diesem Abend hoffnungslos untergehen werden. Akustisch versteht sich. Das Stade Bollaert-Delelis, die Heimat des RC Lens, ist stimmungstechnisch eine Klasse für sich, das wohl Beste, das ganz Frankreich zu bieten hat. Gänsehaut ist garantiert. Das Besondere: Nicht nur die Tribünen hinter dem Tor, auch die gesamte Gegengerade bietet im Unterrang nur Stehplätze. Auf Höhe der Mittellinie, nur zwei Meter vom Rasen entfernt, steht der harte Kern. Wer für diese Tribüne eine Dauerkarte möchte, kann mit bis zu 20 Jahren Wartezeit rechnen. Wer einmal ein Abonnement dort hat, gibt es nicht mehr her - bis es irgendwann an die Kinder vererbt wird.

Die Hymne beschwört die Heimat und das schwere Leben unter Tage

Der Höhepunkt erfolgt immer zum Ende der Halbzeitpause, wenn von allen (!) im Stadion, bis zu 38.000, inbrünstig die Vereinshymne "Les Corons" angestimmt wird. "Corons" wurden Berg­ar­bei­ter­sied­lungen in der Region genannt, die Hymne beschwört die Heimat und das schwere Leben unter Tage. In Lens, einer Stadt mit nur knapp 32.000 Einwohnern, wurde die letzte Zeche 1986 geschlossen. Die Region arbeitet noch immer an ihrem Strukturwandel. Der Fußball verbindet hier alle Gesellschaftsschichten und ist seit jeher identitätsstiftend.

"Der Coach hatte es angekündigt vor dem Spiel, dass hier ordentlich was abgeht. Aber wie die ihre Mannschaft angepeitscht haben, diese Atmosphäre war wirklich beeindruckend", gestand Yannik Keitel am späten Donnerstagabend. Einschüchternd wirkte die Kulisse auf den Sport-Club aber ganz und gar nicht. Vielleicht lag das ja auch daran, dass sich das Team wie zuhause fühlen konnte. "Es war unglaublich. Alles war voll mit den südbadischen Fahnen, zehntausenden", witzelte Christian Streich. Die Vereinsfarben der Franzosen sind wie die badischen Landesfarben Rot und Gelb. Ab und an konnten sich auch die rund 2000 mitgereisten Freiburgern gegen die Übermacht auf den Rängen bemerkbar machen. Der disziplinierte und zielstrebige Auftritt der Freiburger auf dem Rasen half sicherlich. Wirklich belohnen konnten sie sich damit aber nicht.

Mangelnde Chancenverwertung

Ein Schuss von Maxi Eggestein kratzte der Ex-Augsburger Kevin Danso von der Linie, Rolland Sallai traf die Latte, Ritsu Doan setzte den Ball aus guter Position über das Tor - an Chancen hat es an diesem Abend nicht gemangelt. "Natürlich musst du aus diesen Chancen Minimum eins, wenn nicht zwei Tore machen. Jetzt steht es 0:0, das ist schade. Hätten wir gewonnen, wäre Lens nächste Woche extrem unter Druck gestanden", sagte Streich.

Streich: "Es wird besser mit dem Ärger"

Dass der 58-Jährige sichtlich unzufrieden war, hatte aber weniger mit der schwachen Chancenverwertung zu tun. "Ich bin noch verärgert über den Freitag, aber es wird besser mit dem Ärger", sagte er. Streich meint die 0:3-Niederlage bei Borussia Dortmund, die dritte in der Bundesliga in Serie. "Es geht einfach darum, wie man gegen den Ball arbeitet, wie aufopferungsvoll und diszipliniert man spielt, das war in Dortmund nicht der Fall, weil manche Spieler nicht alles auf dem Platz gelassen haben, was mich maßlos ärgert. Heute haben sie es gemacht."

Die Leistung in Lens ist mit dem Blick auf das Personal umso höher zu bewerten. Der langen Ausfallliste in der Defensive begegnete Streich mit einem überraschenden Schachzug. Überraschend auch für den Protagonisten selbst: Keitel spielte als zentraler Mann der Dreierkette. "In der zweiten Mannschaft habe ich schonmal Innenverteidiger gespielt, aber das ist schon einige Jahre her", sagte das Geburtstagskind, seit dem Donnerstag 24 Jahre alt. Keitel fremdelte überhaupt nicht mit der ungewohnten Position. Die Aufgaben dort seien nicht so sehr verschieden zu seiner gewohnten Position auf der Sechs.

Bemerkenswert war sein souveräner Auftritt aber auch deswegen, weil ihm eigentlich die Spielsicherheit fehlen müsste. Keitel kam vor dem Spiel auf nur sechs Pflichtspieleinsätze in dieser Saison, die meisten davon als Joker. Seit Mitte Oktober stand er nur noch zwei (!) Minuten auf dem Platz. "Die letzten Wochen waren hart für mich", gestand Keitel, der mit Extraschichten im Training zumindest physisch für den Moment bereit sein wollte, der sich ihm jetzt geboten hat. Voll des Lobes war sein Trainer: "Wir haben gehofft, dass Yannik seine Ballsicherheit dort ausspielen kann, wenn er es nervlich hinbekommt. Er hat dort noch nie gespielt, wir haben in den letzten zwei Tagen geübt, was wir üben konnten. Er hat ein Top Spiel gemacht."

Ein Spiel, dass sie sicher auch beim VfB Stuttgart mit Freude zur Kenntnis genommen haben. Keitel wird den Klub im Sommer verlassen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es ihn zu den Schwaben zieht.

Aber zurück nach Freiburg. Die Ausgangsposition bietet für das Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) alle Optionen. Zeigt sich der SC Freiburg erneut so stabil und etwas kaltschnäuziger, ist die Tür zum Achtelfinale der Europa League offen. Und im Freiburger Stadion wären Rot-Gelbe Fahnen wohl wirklich der südbadischen Region zuzuordnen.