Freiburg Tabellenführer - Zweites Remis für Bayern - Abreibung für Leipzig

Der FC Bayern ließ im Topspiel bei Union wieder Punkte liegen. Köln drehte in Wolfsburg auf, Freiburg erklomm in Leverkusen die Tabellenspitze. Bochum bleibt punktlos - 0:2 gegen Werder. Frankfurt fertigte Leipzig am Abend ab.

Frankfurt "on fire" gegen Leipzig - Götze überragt

Das Topspiel am Samstagabend galt als Generalprobe für die beiden Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Nimmt man dieses als Gradmesser, dann gehen die Hessen mit breiter Brust in die am Dienstag startende Königsklasse - und die Sachsen müssen sich auf die Fußball-Basics konzentrieren. Denn nach 90 sehr schwungvollen Minuten stand es 4:0 für die SGE, die den Leipzigern in allen Belangen überlegen war. Allen voran in Sachen Tore: Kamada und Rode trafen vor der Halbzeitpause, Tuta und Borré per Elfmeter nach dem Seitenwechsel. Vor allem Götze und Kolo Muani bekam die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco zu keiner Zeit in den Griff. Folglich war der 4:0-Hemsieg der Eintracht auch in dieser Höhe völlig verdient.

Union erkämpft sich gegen Bayern glücklichen Punkt

Im überraschenden Spitzenspiel am Samstagnachmittag zwischen Union und dem FC Bayern erwischten die Berliner den besseren Start und gingen durch Beckers sehenswerten Volley in Führung. Die Nagelsmann-Elf zeigte sich allerdings wenig beeindruckt und glich durch Kimmichs strammen Schuss durch viele Berliner Beine postwendend aus. Fortan waren die Münchner überlegen, die Eisernen bissen sich energisch in die Zweikämpfe. In der zweiten Hälfte entwickelte der FC Bayern enormen Druck, die Berliner kamen hinten phasenweise nicht mehr raus und der FCB ließ etliche Chancen zur Führung liegen. Doch je länger die Partie dauerte, desto mehr kam auch Union wieder in der Offensive an - Joker Leweling zwang Neuer zu einer Glanzparade. Unter dem Strich war das 1:1 für die Berliner aber durchaus ein glücklicher Punktgewinn, der Rekordmeister muss mit dem zweiten Remis in Serie leben.

Köln zu kalt für Wolfsburg - FC weiter ungeschlagen, VfL ohne Dreier

Einen Traumstart legte Wolfsburg gegen den 1. FC Köln hin, als Nmecha schon mit der ersten VfL-Chance traf. Doch die Führung verlieh der Kovac-Elf wenig Selbstvertrauen, vielmehr bestimmte der FC bis zur Pause das Geschehen und drehte die Partie dank Ljubicic, Paulo Otavios Eigentor und einem Kainz-Elfmeter um. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Kölner zunächst gefährlicher, die Wolfsburger kamen kaum zur Entfaltung. Deshalb war der Anschluss durch Nmecha durchaus überraschend, doch Adamyan schlug postwendend zum 4:2 zurück. Mit dem Sieg in Wolfsburg bleibt Köln ungeschlagen, der VfL dagegen wartet weiter auf den ersten Dreier.

Schwaches Spiel in Stuttgart: VfB rettet zu zehnt einen Punkt

Im Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke hatten beide Teams den ersten Saisonsieg zum Ziel. Die Schwaben machten hierfür den ersten Schritt und jubelten dank Führich - im Vorfeld hatte S04-Neuzugang van den Berg mit einer misslungenen Ballannahme die Lage unnötig gefährlich gemacht. Stuttgarts Führung hielt allerdings nur drei Minuten, dann schlug der Ex-VfB-Stürmer Terodde zum 1:1 zurück. Im zweiten Durchgang passierte zunächst nicht viel, doch in der 67. Minute holte sich Vagnoman die Ampelkarte ab, so dass Schalke die Schlussphase in Überzahl agierte. Diese konnten die Königsblauen allerdings nicht nutzen - in einem schwachen Spiel war die Punkteteilung angesichts von Schalkes Großchancen durch Zalazar in der Schlussphase für den VfB allerdings glücklich.

Effiziente Freiburger düpieren Bayer und sind Erster

Bayer 04 Leverkusen dominierte den ersten Durchgang gegen den SC Freiburg klar - die Breisgauer fanden überhaupt nichts ins Spiel und lagen zu Recht mit 0:1 hinten. Demirbay hatte unter étwas Mithilfe von SC-Defensivmann Gulde aus kurzer Distanz zum 1:0 eingenetzt. Nach dem Wechsel wachte die Streich-Elf auf und schaffte binnen drei Minuten die Wende: Ginter glich aus, Gregoritsch besorgte das 2:1 für den SC. Bayer schüttelte sich und nahm die Verfolgung auf - erfolgreich und sehenswert durch Schick, der per Kopf auf 2:2 stellte. Leverkusen arbeite nun an der Führung, doch diese erzielten die extrem effizienten Freiburger - Joker Doan machte das 3:2 mit dem bis dato vierten SC-Torschuss. Mit dem knappen Auswärtssieg springen die Breisgauer auf Platz eins.

Bochum weiter punktlos - Füllkrugs Doppelschlag

Der bis dato punktlose VfL Bochum legte gegen Werder Bremen los wie die Feuerwehr und hatte in den ersten zwei Minuten schon zwei Abschlüsse zu verzeichnen. Doch insgesamt gefährlicher war im ersten, torlosen Abschnitt der Gast von der Weser, vor allem bei Schmidts Pfostenkracher bei einem Freistoß war die Werner-Elf der Führung nahe. Dasselbe Bild gab auch der zweite Durchgang her, in der Bremen mehrmals den Torschrei auf den Lippen hatte, aber ins Bochumer Tor wollte der Ball lange nicht. Hofmanns Treffer für den VfL zählte wegen Handspiels nicht, dann netzte Füllkrug für Werder in der Schlussphase per Kopfball-Torpedo und Elfmeter doppelt und lässt die Bochumer damit punktlos am Tabellenende stehen.