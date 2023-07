Freiburg stellt drei neue Trikots vor

Schon seit langem steht der neue Hauptsponsor des SC Freiburg fest. Jetzt wurde auch der "moderne Look" des neuen Trikots vorgestellt.

Schon im Januar hatte der Sport-Club mit "Jobrad", ein Anbieter für Dienstradleasing, einen neuen Haupt- und Trikotsponsor vorgestellt. Jetzt bekamen die Fans auch zu sehen, wie die neuen Trikots mit dem neuen Geldgeber aussehen.

Die Breisgauer präsentierten am Mittwoch gleich drei Varianten. "Der moderne Look des neuen SC-Heimtrikots entsteht durch eine markante Geometrie in den Vereinsfarben Rot und Weiß entlang der Vorderseite des Trikots. Einen weiteren farbigen Akzent bekommt das Heimtrikot durch die roten abgerundeten Ärmel", heißt es im Werbetext für das Leibchen. Diskussionen unter den Fans sind bei neuen Trikots natürlich immer inklusive.

Auswärts werden die Breisgauer in Schwarz-anthrazit auflaufen. Das Ausweichtrikot kommt in schlichtem Weiß daher. Zudem verspricht der Verein, dass Hersteller Nike alle drei Leibchen aus 100-prozentig recyceltem Polyester hergestellt hat.

Leki: "Die Vorstellung der Trikots ist immer ein Höhepunkt"

"Die Vorstellung der neuen Trikots ist für uns als Verein immer ein Höhepunkt vor der Saison. Dass wir die diesjährige Trikotpräsentation in den Räumlichkeiten von JobRad, gemeinsam mit unserem neuen Hauptsponsor durchführen, zeigt den Stellenwert der neuen Partnerschaft", kommentiert SC-Vorstand Oliver Leki.

Ulrich Prediger, JobRad-Gründer und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, hat sich zusammen mit dem SC auf die Fahne geschrieben, "noch mehr Menschen fürs Radfahren zu begeistern und so zu einer lebenswerteren Zukunft für uns alle beizutragen".